vor 41 Min.

Soundcircus feiert mit DJs und Live-Bands

Der letzte Plattenladen Ulms wird 30 Jahre alt

In Plattenläden haben schon viele musikalische Karrieren begonnen. So etwa die des Ulmer Hip-Hop-Duos Kinderzimmer Productions, das eins im Ulmer Plattenladen Soundcircus seine erste Demokassette abgab. Noch viel öfter haben im Plattenladen Freundschaften begonnen, und genau dafür ist der Soundcircus in der Frauenstraße der perfekte Ort: ein zweites Wohnzimmer für Musikfans, wo es zur neuen Scheibe gerne ein Nerdgespräch und eine Tasse Kaffee dazu gibt. Zum runden Geburtstag darf es aber auch mal ein Bier oder Gin Tonic sein: Von Donnerstag, 13., bis Samstag, 15. Dezember, feiert der letzte Plattenladen Ulms seinen 30. Geburtstag an drei Abenden nacheinander im Cabaret Eden.

Betrieben wird der mit neuen und alten Tonträgern vollgestopfte Laden seit 2010, als Kompagnon Siggi Dehmke starb, von Martin Maag. Der wollte sich zum 30. nicht lumpen lassen – und buchte ein Programm mit Livemusik und DJs. Los geht es am Donnerstag (21 Uhr) mit den Menschen, denen der Laden seine Existenz verdankt: Dann legen Soundcircus-Stammkunden ihre Lieblingsplatten auf. Am Freitag gibt es (ab 21.30 Uhr) drei Live–Bands aus den Bereichen Punk und Indie: Sons (Brighton), Kill The Dandies (Prag) und Emanzenpanzer (Ulm). Am Samstag (21.30 Uhr) liegt der Schwerpunkt auf Hip-Hop und Elektronik: Live sind dann Julian Maier-Hauff (Freiburg), Eliot Quent (Hamburg) und – als Überraschung – eine Hip-Hop-Gruppe zu hören, die einen besonderen Bezug zum Laden hat. (az)

Themen Folgen