19.12.2018

Spannend statt gruselig

Noch proben die Darsteller, wie hier von der musikalischen Früherziehung, auf der Bühne der Nersinger Gemeindehalle. Am kommenden Sonntag öffnet sich der Vorhang für das Märchenspiel „Hänsel und Gretel“.

Kinder der Nersinger Musikschule spielen das Stück „Hänsel und Gretel“ in einer Bearbeitung von Manfred Haber

Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald – so auch in der musikalischen Bearbeitung von Manfred Haber, dem Leiter der Nersinger Musikschule. Grundlage des Stücks ist die spätromantische Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck nach dem gleichnamigen Märchen der Brüder Grimm.

Ort der Handlung ist das liebevoll gestaltete Lebkuchenhaus auf der Bühne der Nersinger Gemeindehalle. Hier proben schon seit einigen Tagen Leticia Wies und Theresa Grams für die Rollen der beiden Kinder, die von ihren Eltern, gespielt von Markus Fritsch und Barbara Grams, im Wald allein gelassen werden. „Der kleine Sandmann bin ich und gar nichts Arges sinn’ ich“, singt Katrin Hauser in der Rolle des Sandmanns. Als böse Hexe Rosina Leckermaul verkleidet sich Corinna Riedl für das düstere Märchen nach den Brüdern Grimm. Doch sei die Inszenierung nicht gruselig, sondern spannend, versichert Haber: „Die Kinder sollen in der fantastischen Geschichte um Hänsel und Gretel im Kampf gegen die Hexe zum Schluss als Helden gefeiert werden.“

Auch die jüngsten Mitglieder der Nersinger Musikschule stehen mit insgesamt 20 Buben und Mädchen der musikalischen Früherziehung auf der Bühne. Die kleinen Nachwuchsschauspieler sind vier bis sechs Jahre alt und proben derzeit noch eifrig an ihren Rollen als Engel und Waldtiere. Für seine Nersinger Inszenierung hat Haber das Motto „Musik von Kinder für Kinder“ gewählt. Begleitet wird die Kinderoper von einem Orchester mit acht Geigern und vier Bläsern, das ebenfalls von Haber angeleitet wird.

Als origineller Zufall erwies sich der Termin für die Aufführung, wie Haber sagt. Am Sonntag, 23. Dezember, jährt sich die Uraufführung der Oper genau zum 125. Mal. 1893 wurde „Hänsel und Gretel“ im Deutschen Nationaltheater in Weimar zum ersten Mal gespielt.

Für das Publikum in Nersingen wird sich am Sonntag um 11 Uhr der Vorhang in der Gemeindehalle heben. Der Eintritt ist frei. (anbr)

