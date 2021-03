vor 3 Min.

Sparkasse Ulm bittet ihre Kunden zur Kasse

Plus Ab 100.000 Euro werden jetzt Negativzinsen bei der Sparkasse Ulm fällig. Denn sie verdient immer weniger Geld mit ihren Geschäften.

Von Johannes Rauneker

Bankgeschäft paradox: Obwohl sie bei Kunden immer beliebter wird, verdient die Sparkasse Ulm weniger Geld. Vorstand Stefan Bill zeigte sich beim Bilanzpressegespräch am Freitag angesichts des kaum mehr vorhandenen Zinsgeschäfts besorgt. Und kündigte an, dass Privatkunden nun auch bei der Sparkasse Ulm ab 100.000 Euro auf dem Konto ein „Verwahrentgelt“ (Negativzinsen) bezahlen müssen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie lief das Corona-Jahr 2020 für die Sparkasse Ulm?

Gar nicht so schlecht. Vorstand Stefan Bill sprach von einem unterm Strich „zufriedenstellenden Jahr“. Die Sparkasse sei „sehr, sehr gut durch die Krise gekommen“. Die Herausforderungen angesichts der Pandemie seien zwar immens gewesen, doch die Sparkasse Ulm habe sie gemeistert. Positiv: Obwohl viele Firmen unter dem Lockdown leiden, gibt es offenbar keine Pleitewelle. Laut Bill gab es noch „keine größeren Kreditausfälle“.

Wie viel Geld hat die Sparkasse Ulm verdient?

Auf Heller und Pfennig lässt sich das noch nicht sagen, die präsentierten Zahlen sind nur vorläufiger Natur und gerundet. Bill bezifferte das Betriebsergebnis von 2020 auf rund 45 Millionen Euro. Dies seien jedoch fünf Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Und der Vorstandschef setzte noch einen drauf: Es sei davon auszugehen, dass dieser Trend anhalte. Er rechnet mit „spürbaren Rückgängen in den künftigen Betriebsergebnissen“.

Wo drückt der Schuh bei der Sparkasse Ulm?

Vor allem beim Zinsgeschäft. Was früher gut war für Banken – nämlich hohe Kundeneinlagen –, tut ihnen heute weh. Bei der Sparkasse Ulm hatten die Kunden im vergangenen Jahr 5,3 Milliarden Euro gebunkert, das ist ein Plus von sechs Prozent. „Früher hätten wir uns mehr darüber gefreut“, sagte Bill. Denn: Wegen der Null-Zins-Politik der EZB ist Geld extrem günstig und die Sparkasse selbst muss bei der EZB zahlen, wenn sie welches einlagert. Das alte Geschäftsmodell – Zinsüberschuss wird erwirtschaftet als Saldo aus Krediten und Einlagen – ist ins Wanken geraten. Bill rechnete vor: Jede Million, die die Sparkasse verwaltet, koste sie im Gegenzug 5000 Euro.

Wer muss die Negativzinsen bezahlen?

Jeder Privatkunde, auf dessen Sparbuch mehr als 100.000 Euro liegen. Sie betragen 0,5 Prozent, laut Bill ein „Verwahrentgelt“. Doch bevor die Zinsen erhoben werden, will die Bank mit allen betroffenen Kunden sprechen, rund fünf Prozent aller Kunden. Zu der Maßnahme sagte Bill: „Keiner hat Freude daran.“ Auch die Sparkasse nicht. Sie reiche Kosten lediglich weiter, verdiene nichts. Und womöglich ließen sich andere Anlegemodelle finden, die den Kunden auch Ertrag bringen. Wertpapiere zum Beispiel.

Ist die Sparkasse die einzige Bank, die Negativzinsen erhebt?

Nein. Mehrere Hundert Banken in Deutschland würden so verfahren, sagte der Sprecher der Sparkasse. Im Ulmer Raum ist die Sparkasse zudem ein Nachzügler. Die Volksbank Ulm-Biberach erhebt Negativzinsen von ihren vermögenden Kunden schon seit einem Jahr.

Es gibt auch einige Lichtblicke bei der Sparkasse Ulm

Das Vertrauen in die Bank scheint weiter zu steigen, womöglich auch, weil sie in der Corona-Krise als sicherer Hafen gilt. Bilanzsumme (6,8 Milliarden Euro) und Geschäftsvolumen (7,1 Milliarden) legten jeweils um rund sechs Prozent zu. Auch die Kredite, die die Bank ihrerseits an Kunden ausgab, stiegen 2020 an: um 2,4 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro. Zufrieden darüber zeigte sich Bill, der von einem „gesunden und kontinuierlichen“ Wachstum des größten Kreditinstituts in der Region Ulm/Alb-Donau sprach, das damit seine führende Stellung „nachhaltig unterstreiche“. Knapp 160.000 Menschen haben bei der Bank ein Girokonto. Insgesamt beschäftigt die Sparkasse 981 Mitarbeiter (43 Auszubildende).

Sparkasse Ulm rät zu Wertpapieren

Womit lässt sich heutzutage Geld verdienen oder vorsorgen fürs Alter? Das beschäftigt nicht nur die Sparkasse, sondern auch ihre Kunden. Tagesgeld und Einlagen bezeichnete Bill als „ungeeignet“ für die Altersvorsorge. Eine andere Möglichkeit, so Bill: Aktien. Der Umsatz bei der Sparkasse mit Wertpapieren nahm im vergangenen Jahr um 11,6 Prozent zu, lag bei 645 Millionen Euro. Doch hier sieht Bill noch viel Luft nach oben, er warb geradezu für den Einstieg. Beim Wertpapiersparen seinen „ansprechende Renditen“ drin. Vorausgesetzt, man habe die richtigen Berater – die die Sparkasse habe. Bill verwies auf Siegel und Auszeichnungen, man sei Testsieger bei „Focus Money“ (für Privatkundenberatung und Service).

Immobilien boomen weiter

„Ungebrochen“ hoch sei die Nachfrage nach Wohnungen und Häusern im Großraum Ulm und im Alb-Donau-Kreis. Allerdings sei das Angebot begrenzt. Die Nachfrage sei deutlich höher, in allen Preislagen, aber auch in „höheren Segmenten“. Krass: Der Kaufpreis für neue Eigentumswohnungen in Ulm habe sich im vergangenen Jahrzehnt verdoppelt.

Bleiben die Geschäftsstellen der Sparkasse Ulm erhalten?

Im vergangenen Jahr wandelte die Sparkasse Ulm fast 30 Geschäftsstellen in SB-Einheiten um. Und womöglich stehen weitere Schließungen oder „Umwandlungen“ an. Bill ließ sich nicht in die Karten schauen. Veränderungen seien in absehbarer Zeit „im großen Stil“ zwar nicht geplant. Die Geschäftsstellen-Struktur (aktuell sind es 30 Geschäftsstellen) sei jedoch eine „Daueraufgabe“.

Digitales Wachstum der Sparkasse Ulm

Corona hat den Trend zum Onlinebanking beschleunigt. Die Sparkasse sieht sich im Netz und digital gut aufgestellt und will weiter Gas geben. Nicht nur, um mit den Kunden im Kontakt zu bleiben (über Facebook oder Instagram), sondern, damit diese dort Geschäfte abwickeln können. Die Sparkasse hat zahlreiche Anwendungen im Angebot (Banking-App, Apple Pay), neu: ein kostenloser „Preisfinder“, um den Wert der eigenen Immobilie zu ermitteln (kostenlos auf der Homepage) sowie einen Passwortspeicher (S-Trust).

Lesen Sie auch:

Themen folgen