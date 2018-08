01.08.2018

Sparkurs trotz sattem Plus

Obwohl die Einnahmen sprudeln, will sich die Elchinger Verwaltung finanziell zurückhalten. Manche Räte fühlen sich ausgebremst

Von Andreas Brücken

Ein dickes Plus in der Elchinger Haushaltskasse durfte der Gemeindekämmerer André Lassen den Mitgliedern des Hauptausschusses mitteilen. Auch wenn die Abrechnungen für das vergangene Jahr noch nicht ganz abgeschlossen seien, könne man doch schon eine ziemlich genaue Aussage treffen, erklärte Lassen. Dank der Mehreinnahmen aus den Gewerbe- und Einkommensteuern sowie Minderausgaben für die Kindergärten können rund 2,2 Millionen Euro mehr an den Vermögenshaushalt der Gemeinde zugeführt werden als geplant.

Auch die Rücklagen sind mit etwa 2,6 Millionen Euro weit über den Erwartungen des vergangenen Jahres geblieben: Im Haushaltsplan 2017 wurde mit nur rund 246000 Euro gerechnet. Zudem profitiert die Gemeinde von höheren Zuschüssen des Freistaates von rund 270000 Euro. „Damit, dass das Land die Schlüsselzuweisungen um neun Prozent anheben würde, konnte zum Zeitpunkt, als der Haushaltsplan entworfen wurde, noch keiner rechnen“, so Kämmerer Lassen.

Der größte Ausgabenposten der Gemeinde mit einem Gesamthaushalt von 11,9 Millionen Euro, bleibt die Kreisumlage. Weiter schlagen unter anderem die Sanierung der Kindergärten, des Oberelchinger Ortskerns oder der Wasserversorgung zu Buche. Bislang wurden dafür jedoch nur 1,8 Millionen Euro in Anspruch genommen: „Ein Grund dafür ist sicherlich, dass erst die erste Jahreshälfte vorüber ist und viele Investitionen noch nicht abgerechnet wurden.“

Umgerechnet auf die 9261 Einwohner der Gemeinde geht Lassen von einer durchschnittlichen aktuellen Pro-Kopfverschuldung von 308 Euro aus, die damit weit unter dem Jahresdurchschnitt von 810 Euro liegt.

Karin Batke von der Unabhängigen Freien Wählergemeinschaft freute sich über die positiven Zahlen des Gemeindehaushaltes, wenn auch die bevorstehenden Ausgaben die Zahlen trüben würden: „Wenn wir weiterhin vorausschauend planen, sind wir auf einem guten Weg.“ Dem schloss sich auch Richard Rösch von der Dorfgemeinschaft Oberelchingen an und wies gleichzeitig auf die kommenden Ausgaben hin: „Vor uns stehen Großprojekte, die noch nicht im Haushalt veranschlagt sind.“

Armin Willbold von der Dorfgemeinschaft Oberelchingen lobte ebenfalls die solide Haushaltsführung der Verwaltung und befürchtete aber, dass die Verwaltung die anstehenden Projekte vor sich herschiebe: „Die Aufgaben werden nicht weniger.“ Die derzeit niedrigen Zinsen seien jedoch eine gute Gelegenheit für Investitionsmaßnahmen.

Andreas Mayr (CSU) mahnte, allen positiven Zahlen zum Trotz, zur Sparsamkeit: „Der vorsichtige Kaufmann hält das Budget ein.“ Das Zahlenwerk des Vermögenshaushaltes von 11,9 Millionen Euro habe er dennoch gerne weiter hinterfragt, wie er erklärte. Zudem habe er das Gefühl, dass die Räte in ihren Wünschen für die Gemeinde von der Verwaltung ausgebremst würden: „Das macht keine gute Laune“, sagte Mayr an Bürgermeister Joachim Eisenkolb gewandt. Der wiederum holte tief Luft, bevor er antwortete: „Es bereitet auch mir keine gute Laune, die Wünsche der Räte auszubremsen.“ Dennoch habe man in den vergangenen Jahren einige Projekte umgesetzt, sagte der Rathauschef weiter.

Manfred Bittner von der Elchinger Umweltliste nannte als Beispiel für vergangene Investitionen die Mittelschule: „Da haben wir ein riesen Stück gestemmt auf das wir stolz sein können.“

