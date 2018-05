05:56 Uhr

Spatenstich beim BRK: Neues Heim für Neu-Ulmer Helfer

Das Rote Kreuz bekommt eine andere Bleibe – glücklicherweise nur ein wenige Meter von der aktuellen entfernt.

Von Ariane Attrodt

Bereits vor über zehn Jahren war es klar: Die Rettungswache des Roten Kreuzes im Neu-Ulmer Pfaffenweg platzt aus allen Nähten. Das Gebäude alt, die Parkplätze knapp und die Hygienestandards nur mit großem Aufwand einzuhalten, kurzum: eine neue Bleibe für die Rettungskräfte muss her. Nach vielen Gespräche über mögliche Varianten stand im Sommer vergangenen Jahres dann fest: Es wird ein komplett neues Domizil gebaut – und dass dieses nur wenige Meter vom bisherigen Standort entfernt liegt, hat einen großen Vorteil. Gestern fand der Spatenstich für den Neubau statt.

Mit dem neuen Standort werde das letzte, große Problem des Neu-Ulmer BRK-Kreisverbands gelöst, sagte Neu-Ulms Oberbürgermeister und Gerold Noerenberg, der Vorsitzender des Kreisverbands ist. „Diese Lösung ist optimal“. Er wolle auf jeden Fall öfter bei der Baustelle vorbei fahren, um „zu schauen, wie es wächst“.

Sabrina Renz-Weinmann, Tochter des bereits verstorbenen BRK-Vorstandsmitglieds Max Renz, hatte das Gelände für den Neubau zur Verfügung gestellt. Bis vor Kurzem stand darauf noch eine Lagerhalle der Spedition Renz, diese mittlerweile abgerissen. Innerhalb den kommenden zwei Wochen sollen die Bauarbeiten dann richtig los gehen, kündigte Jürgen Weinstein vom gleichnamigen Bauunternehmen beim Spatenstich an. Wenn das Gebäude, in dem unter anderem sieben Stellplätze für Rettungsfahrzeuge, Reinigungsmöglichkeiten für die Wagen sowie Platz für Verwaltung entstehen sollen, dann fertig ist – wenn es alles gut geht, soll das im Frühjahr kommenden Jahres der Fall sein – wird es die Spedition Renz an das Rote Kreuz vermieten. Das Privatprojekt umfasst ein Investitionsvolumen von drei Millionen Euro, erklärte Renz-Weinmann.

Beim Umzug ist übrigens nicht das komplette BRK Neu-Ulm beteiligt: Wie berichtet, bleiben Wasserwacht und Mitarbeiter der ehrenamtlichen Aufgaben weiterhin im alten Gebäude, das später teilweise saniert werden soll. Im Neubau werden etwa 50 Mitarbeiter untergebracht sein, so BRK-Kreisgeschäftsführer Stefan Kast. Er sprach von einem „wichtigen Meilenstein“. Mit der neuen Rettungswache sei das BRK „hochprofessionell aufgestellt“, um „bestmöglich Unfälle und Leiden zu versorgen“.

Dass die neue Rettungswache nur knapp 150 Meter vom aktuellen Gebäude entfernt ist, hat einen großen Vorteil: Die Hilfsfrist von zwölf Minuten kann problemlos eingehalten werden, ohne dass die einzelnen Bereich mittels Berechnungen neu aufgeteilt werden müssen. Das war beispielsweise der Fall, als das Rote Kreuz vom Süden Illertissens in dessen Norden zog: Durch die Verschiebung des Radius müssen die Weißenhorner Retter so gut keine Einsätze in Illerberg mehr übernehmen, da dies nun in den Illertisser Bereich fehlt.

