08.12.2018

Spatzenweihnacht

Die Kastelruther Volksmusiker begeistern im Congress Centrum ihre Fans

Wie eine eingeschworene Gemeinde, die den Glauben an Freundschaft, Liebe und Heimat noch nicht aufgegeben hat, haben sich rund 1300 Freunde der Kastelruther Spatzen im nahezu ausverkauften Ulmer Congress Centrum versammelt. Unter dem Motto ihres aktuellen Albums „Älter werden wir später“ waren die sieben Volksmusiker aus Südtirol in die Donaustadt gekommen.

Sänger Norbert Rier erklärte zum Titel: „Man ist so alt, wie man sich fühlt“ – und bekam dafür zustimmenden Applaus von seinen Gästen, derer viele ihre „Spatzen“ durch Jahrzehnte begleitet haben dürften: Bereits vor 35 Jahren hat die Band ihr Debüt veröffentlicht. Das erste Plattengold folgte vier Jahre später.

Als einen Abend, an dem man die Sorgen des Alltags vergessen soll, kündigte Rier das Programm an. „Wir wollen euch mit unseren Liedern in eine besinnliche Vorweihnachtsstimmung bringen.“ Im Hintergrund ließ die Kulisse mit einer verschneiten Ansicht von Kastelruth, der Dorfkirche und einem halben Dutzend prächtig geschmückter Weihnachtsbäume keinen Zweifel daran.

„Willkommen bei den Spatzen“ lautete die musikalische Begrüßung der Musiker an ihre Fans. Das Stück gehörte zu den Neuerscheinungen, ebenso wie „Liebe ist mehr nur als eine Nacht“, das eigentlich für das Schlagertrio Die Flippers gedacht gewesen sei, wie Rier verriet.

Im zweiten Teil entführten die Spatzen ihr Publikum schließlich in die besinnliche Zeit: Bei „Weihnachten, wie es früher war“, „Weihnachten daheim“ oder „Weihnachten für alle“ kamen die Fans ins Träumen. Zum einträchtigen Spatzenchor verschmolzen Band und Publikum nach rund zweieinhalb Stunden mit dem Lied „Stille Nacht“. (anbr)

