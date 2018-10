15:25 Uhr

Spaziergänger findet Kriegs-Munition im Illerkanal

Den Mittags-Spaziergang am Sonntag hat sich ein Spaziergänger in Ludwigsfeld wohl auch gemütlicher vorgestellt: Er entdeckte im Illerkanal alte Munition.

Einen ungewöhnlichen Fund hat ein Spaziergänger beim gemütlichen Spaziergang am Sonntagmittag in Neu-Ulm gemacht: Im Wasser der Illerkanals in Ludwigsfeld entdeckte er gegen zwölf Uhr zwei Gegenstände, bei denen es sich nach seiner erster Einschätzung um Munition handeln könnte. Der Mann rief sofort die Polizei, die wiederum verständigte den Kampfmittelräumdienst.

Diese Experten holten die Gegenstände aus dem Illerkanal. Dabei stellte sich heraus: Es handelte sich tatsächlich um Übungsmunition, genauer: Panzerabwehrmunition, vermutlich aus US-amerikanischer Produktion. Der Kampfmittelräumdienst entsorgte die Munition fachgerecht. Eine Gefahr ging von den Gegenständen der Polizei zufolge nicht aus.

Es ist schon der zweite Einsatz am Illerkanal innerhalb weniger Tage: Vor Kurzem gab es dort einen Bomben-Alarm, wie Sie hier nachlesen können. (az)

