Sperre am Ulmer Hauptbahnhof

Autofahrer aufgepasst: Friedrich-Ebert-Straße ist ab Montag wegen Abriss bei den Sedelhöfen in Richtung Süden dicht.

Der Abriss des Gebäudes am Bahnhofsplatz 7 geht am Montag in die letzte Runde. Die ersten Mauern stürzten bereits am vergangenen Freitag. Ab Montag wird das Gebäude etagenweise abgetragen. Als letztes Element wird der Treppenhauskern entfernt, womit bis zum 7. September der oberirdische Rückbau beendet werden soll. Die Arbeiten werden nach Angaben des Investors DC Development überwiegend von Montag bis Freitag stattfinden. Neben einem Abrissbagger mit Zange wird ein großer Bagger zum Einsatz kommen. Beide Gerätschaften werden von einem mobilen Baukran mit angebautem Trümmerschutzvorhang, der für die Sicherheit sorgt, begleitet.

Damit entfällt auf der Friedrich-Ebert-Straße die Fahrspur Richtung Süden. Das bedeutet, dass man nicht mehr von der Olgastraße kommend in Richtung Neue Straße / Zinglerstraße fahren kann. Die Fahrspur Richtung Norden zur Post beziehungsweise in die Olgastraße bleibt die gesamte Zeit über erhalten. Damit kann die Hauptpost während der Sommerferien von Süden kommend aus der Neuen Straße / Zinglerstraße oder auch von der Olgastraße kommend angefahren werden. Die Ausfahrt ist aber nach Angaben der Ulmer Bauverwaltung nur über die Olgastraße möglich. Das Gleiche gilt natürlich für alle, die jemanden vom Bahnhof abholen oder dorthin bringen möchten. Für das Parkhaus Deutschhaus und für den Lieferverkehr in der Bahnhofstraße (Galeria Kaufhof, C&A, Innenstadt-Geschäfte) gilt: „Rechts rein, rechts raus.“ (az)

