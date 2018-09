09:00 Uhr

Spiel und Spaß auf dem Klostergelände

Beim fünften Familien- und Freizeittag in Roggenburg können die Besucher am Sonntag, 30. September 2018, ein vielfältiges Programm erleben.

Rund ums Roggenburger Kloster können Familien mit Kindern am Sonntag, 30. September, ein buntes Programm erleben. Von 11 bis 17 Uhr richtet die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) auf dem Gelände den Familien- und Freizeittag aus, der heuer zum fünften Mal stattfindet.

Für die Besucher haben die elf Vorstandsmitglieder der KLJB im Alter zwischen 16 und 23 Jahren, die die Hauptorganisation übernehmen, ein spannendes Programm ausgearbeitet. So gibt es etwa eine Western-Welt, wo in einem Tipi Geschichten erzählt werden. Zudem können die Kinder dort auf Goldsuche gehen, Indianerschmuck basteln und ihre Geschicklichkeit beim Hufeisenwerfen oder beim Kaktusspiel unter Beweis stellen. In der Dschungel-Welt können sie einen Parcour mit Kokosnussbowling und Lianenschwingen bewältigen oder auf Schatzsuche gehen. Weitere Spielgeräte lassen sich auf dem Hartplatz ausprobieren.

Darüber hinaus können Kinder und Erwachsenen am Sonntag wichtige Lebensbereiche und interessante Tätigkeiten näher kennenlernen. So wird beispielsweise das Rote Kreuz mit Einsatzwagen vor Ort sein. Die KLJB Augsburg informiert über Demokratie. Das Bildungszentrum Roggenburg vermittelt Wissenswertes über den Apfel. Um 13 Uhr wird dort Saft gepresst.

Instrumente ausprobieren und Ponys reiten

An einer Fotobox können sich Besucher des Freizeittags Erinnerungsbilder schießen lassen. Am Stand der Jugendkapelle Meßhofen-Schießen-Biberach können Interessierte Instrumente ausprobieren. Das Hilfsprojekt Schwarz-Weiß, das sich für Kinder in Not in Afrika einsetzt, bietet allen Besuchern die Möglichkeit, Zöpfe flechten zu lassen. Außerdem ist Zeitungsente Paula Print unterwegs und verteilt Kleinigkeiten.

Ergänzend gibt es folgende Programmpunkte und Aufführungen: eine Stunden Ponyreiten von 12.30 Uhr an mit dem PSV Roggenburg, 13.15 Uhr Taekwondo-Vorführung von Franz Bader aus Schleebuch in der Turnhalle, 15.30 Uhr Voltigiervorführungen des PSV Roggenburg.

Der Eintritt zum Familien- und Freizeittag ist kostenlos. Mit einer speziellen Karte können Kinder und Jugendliche bei den Mitmachaktionen Punkte zu sammeln, für die sie eine Belohnung zu erhalten. Der gesamte Erlös wird nach Angaben der KLJB an den guten Zweck gespendet. Natürlich gibt es auch Essen und Trinken. (az)

