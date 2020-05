vor 53 Min.

Spielen statt turnen

Neue Gruppe im Kindergarten

Der Kindergarten Witzighausen bekommt eine vierte Gruppe – zumindest für einen gewissen Zeitraum. Das hat der Stadtrat im März beschlossen. Nun musste der Bauausschuss dieser Nutzungsänderung zustimmen, denn die Kinder spielen in Zukunft in dem ehemaligen Mehrzweckraum. Dieser wird nun umgebaut und in dem Gebäudebereich muss deswegen zusätzlich ein zweiter Fluchtweg eingebaut werden.

Die Kosten für den Umbau am Kindergarten Witzighausen belaufen sich auf rund 60000 Euro. Der Bauausschuss stimmte den Änderungen zu. Die Verwaltung klärt mit der Regierung von Schwaben ab, inwieweit sich die Nutzungsänderung von Sport zu Spiel auf die bestehenden Förderungen auswirkt. Damit das Geld für den Umbau bereitgestellt wird, muss zudem der Hauptausschuss in seiner nächsten Sitzung sein Okay geben. Der Hauptausschuss tagt zum ersten Mal in neuer Besetzung am kommenden Dienstag, 26. Mai. Beginn ist um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Auf der Tagesordnung stehen zudem die Finanzen für die Außenanlagen der Grundschule Wullenstetten (siehe unten). (cao)

