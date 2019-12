vor 56 Min.

Sportlich bis ins hohe Alter

Paul Schleicher, ehemaliger Weißenhorner Stadtkämmerer und früherer Vorsitzender des Turngaus Donau-Iller, feiert seinen 90. Geburtstag.

Von Jens Noll

Weißenhorn Seine Mutter wurde 94 Jahre alt, seine Schwester ist jetzt 95: „Ich habe wohl gute Gene abbekommen“, sagt Paul Schleicher und lacht. Sehr wahrscheinlich war aber auch die sportliche Betätigung für seine Gesundheit förderlich: Am heutigen Mittwoch kann der frühere Weißenhorner Stadtkämmerer seinen 90. Geburtstag feiern. Zum Gratulieren kommen neben vielen Wegbegleitern und Bekannten auch Bürgermeister Wolfgang Fendt sowie der Vorsitzende des TSV Weißenhorn, Jürgen Bischof, zu einem kleinen Sektempfang.

Schleicher ist das älteste aktive Mitglied des TSV, wie die stellvertretende Vereinsvorsitzende Katrin Kaimer sagt. Bis vor Kurzem sei er noch regelmäßig mit seiner Frau Eva in die Partner-Gymnastikgruppe gekommen, auch Basketball habe er gespielt. Einen entsprechenden Ball schenkt ihm der Sportverein deshalb auch zum Geburtstag. Schleicher selbst sagt, er müsse zwar aus gesundheitlichen Gründen beim Sport nun kürzertreten. Generell gehe es ihm aber gut.

Seit 2007 ist er Ehrenmitglied des TSV Weißenhorn

Schon seit seiner Kindheit – geboren wurde Schleicher in Amberg in der Oberpfalz – ist er mit dem Sport verbunden. Bis zum 18. Lebensjahr spielte er Fußball, danach entdeckte er das Turnen und die Leichtathletik für sich. In seiner neuen Heimat Weißenhorn, in die er 1967 aus beruflichen Gründen zog, setzte er sich auch ehrenamtlich für den Sport ein, von Oktober 1977 bis Oktober 1998 war er Vorsitzender des Turngaus Donau-Iller. „Er förderte das Turnen in den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg und war immer für die Vereine im Einsatz“, sagt Renate Schmucker, langjähriges Vorstandsmitglied beim Turngau. „Auch heute noch ist ‘unser‘ Paul Schleicher ein Vorbild für uns alle“, betont sie.

Von 1969 bis 1981 war Schleicher auch Oberturnwart beim TSV Weißenhorn, von 1981 bis 1990 stellvertretender Vereinsvorsitzender. Stolz macht ihn bis heute ein Titel, den nicht er, sondern seine Tochter Ulrike geholt hat: Sie gewann 1980 die bayerischen Meisterschaften im Kunstturnen. Bis vor wenigen Jahren absolvierte der betagte Sportler, der bereits seit 2007 Ehrenmitglied im TSV Weißenhorn ist, regelmäßig das bayerische Sportabzeichen. Seine Erfahrungen und sein Wissen bringt er im Sportverein auch als Mitglied des Ältestenrates mit ein.

In den Diensten der Stadtverwaltung stand der Jubilar ein Vierteljahrhundert lang: Von 1967 bis 1992 war er als Stadtkämmerer tätig. In dieser Zeit baute die Kommune unter anderem die Dreifachturnhalle und die Mittelschule.

