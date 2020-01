14:00 Uhr

Sportlicher Jahresabschluss beim Butterbrezellauf

325 Teilnehmer machen sich in Holzheim für einen guten Zweck auf den Weg. Der Lohn dafür sind Sekt und Butterbrezeln.

Von Andreas Brücken

Alle Jahre wieder zieht Peter Pfistermeister mit seiner Spraydose los, um mit knallgelber Farbe die Strecken für den Butterbrezellauf zu markieren. Offiziell haben sich am Silvestervormittag 325 Teilnehmer, darunter zwei Kinderwagenschieber und drei Hunde, aufgemacht, um die neun oder 15 Kilometer langen Strecken zum Jahresabschluss zu bewältigen. Flotte Bewegung war für die Teilnehmer auch notwendig, denn das Thermometer zeigte in Holzheim eisige Werte etwas unter dem Gefrierpunkt an.

Ganz egal, ob einige der Kalorien der vergangenen Festtage atrainiert werden oder noch einmal vor Jahresende eine persönliche Höchstleistung erbracht werden sollte: Alle Läufer hatten neben ihrer Gesundheit auch noch etwas für den guten Zweck getan: Denn die Summe der Startgebühren in Höhe von jeweils fünf Euro soll auch in diesem Jahr wieder zu gleichen Teilen den Hilfswerken Kartei der Not und „ Pfaffenhofen hilft“ gespendet werden. Für die Teilnehmer zählen der Spaß am Laufen und Helfen statt der Zeitmessung.

Butterbrezellauf in Holzheim für "Kartei der Not" und "Pfaffenhofen hilft"

Vor 16 Jahren traf sich eine kleine Gemeinschaft von Laufbegeisterten vor dem Gasthof „Adler“, um das Jahr sportlich ausklingen zu lassen. Damals wie heute führte die Strecke über einen malerischen Feldweg am Waldrand entlang in Richtung Steinheim, weiter an der Verbindungsstraße in Richtung Burlafingen über die Autobahnbrücke, wo der Pulk etwa 40 Höhenmeter nach Finningen überwinden musste. Von dort durften sich die Läufer im Bergabwärtstrab durch Neuhausen bereits auf ein Glas Sekt und Butterbrezeln freuen, die von den freiwilligen Helfern geschmiert wurden. Wirtin und Mitorganisatorin Tanja Schmid freut sich über die jährliche Unterstützung der Helfer und der Bäckerei Reißler, welche die Brezeln zu einem „besonderen Preis“, wie sie sagt, für den guten Zweck zur Verfügung stellt. Vor drei Jahren wurde beim Butterbrezellauf die Teilnehmerzahl von mehr als 300 Läufern geknackt. Bei der jüngsten Veranstaltung meldeten sich erneut mehr Hobbysportler an als je zuvor. Seit einiger Zeit sichern Mitglieder der Feuerwehr Holzheim deshalb die Laufstrecke vor dem motorisierten Verkehr ab.

Lesen Sie auch:

Themen folgen