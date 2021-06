Ulm-Söflingen

vor 17 Min.

Sportopia vor dem Start: So sieht das neue Sportzentrum in Ulm von innen aus

Plus Kurse, Fitness und Mannschaftssport in nagelneuen Räumen mit spektakulärem Blick: Sportopia ist fertig. Was das Sportzentrum der TSG Söflingen besonders macht.

Von Sebastian Mayr

Wenn Bauprojekte teurer werden und länger dauern, wundert das oft fast niemanden. Bei der TSG Söflingen haben sie dagegen etwas beinahe schon Außergewöhnliches geschafft: Das große neue Sportzentrum Sportopia kostet ziemlich genau so viel wie geplant: 7,6 Millionen Euro. Und es ist sogar einige Monate früher fertig als geplant: Es fehlen nur noch Teile der Einrichtung, bis zur Eröffnung im Herbst ist noch viel Zeit für den Feinschliff. Nicht allein deswegen ist der Neubau besonders.

