14:00 Uhr

Spürhund findet 52.480 geschmuggelte Zigaretten

Der Ulmer Zoll hat im Alb-Donau-Kreis einen großen Fund gemacht. Wo die 262 Stangen Schmuggel-Zigaretten versteckt waren.

Bereits Ende November hat der Ulmer Zoll den Hinweis erhalten, wonach in einer Gartenlaube im westlichen Alb-Donau-Kreis Schmuggelzigaretten lagern. Wie ein Sprecher der Behörde berichtet, verschafften sich Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege unterstützt von Tabakspürhündin „Ate“ Zugang zur Laube, nachdem ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss erteilt worden war.

In einem der Räume zeigte „Ate“ an verschiedenen Kartons, Tüten und einer Kommode an, woraufhin die Beamten insgesamt 262 Stangen Zigaretten (52.480 Stück) ohne Steuerbanderole oder sonstige Beschriftungen feststellten.

Der Fall wurde der Zollfahndung Stuttgart übergeben. Gegen den Besitzer der Gartenlaube wird nun ermittelt. (az)

