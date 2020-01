10:05 Uhr

Spurwechsel löst Unfall auf der B28 aus

In Senden hat sich am Dienstagmorgen ein Unfall ereignet. Ein Lastwagen wechselte die Spur, ein Auto musste scharf bremsen und in die Böschung ausweichen.

Auf der B28 bei Senden hat sich am Dienstagmorgen, gegen 8.15 Uhr, in Fahrtrichtung Ulm ein Unfall ereignet. Laut Informationen der Polizei wechselte ein Lastwagen von der rechten auf die linke Fahrspur, dabei musste ein Autofahrer scharf bremsen und fuhr in die Böschung am Straßenrand. Er erlitt leichte Verletzungen.

Wegen eines Unfalls war die B28 bei Senden teilweise gesperrt

Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Überführung, bei der die Königsberger Straße die B28 überquert. Die Bergungsarbeiten sind abgeschlossen, die zwischenzeitliche Sperrung der Fahrbahn ist aufgehoben.

Ein Hinweis der Redaktion: Zunächst hatte die Polizei berichtet, dass an diesem Unfall bei Senden ein Kleinbus mit acht Personen beteiligt gewesen sei. Diese Information bezieht sich jedoch auf einen Vorfall, der sich in der Nähe von Mindelheim ereignet hat. Mehr dazu lesen Sie hier: Unfall in Mindelheim: Mehrere Schüler verletzt (az)

