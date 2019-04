06:00 Uhr

St. Johann Baptist: Besucher nehmen Ausweichstellen an

Wegen der Bauarbeiten in der Neu-Ulmer Stadtpfarrkirche St. Johann Baptist müssen die Gottesdienste ein Jahr lang woanders stattfinden. Das läuft reibungslos.

Von Ariane Attrodt

In den kommenden Osterfeiertagen herrscht in den Kirchen im Landkreis wie immer Hochbetrieb – nur in einem Gotteshaus wird es in diesem Jahr keine Besucher geben: Die Umbauarbeiten im Inneren von St. Johann Baptist in der Neu-Ulmer Innenstadt sind in vollem Gange. Seit Januar ist die Kirche für ein Jahr geschlossen, Gottesdienste müssen in anderen Einrichtungen stattfinden – und das läuft ganz reibungslos, wie Pfarrer Markus Mattes im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt.

Im vergangenen Herbst habe es „über einige Wochen viele Absprachen“ gegeben, sagt Mattes. So hat sich die Kirchengemeinde St. Johann Baptist mit der Petrusgemeinde in Verbindung gesetzt. Jeden Samstag um 18 Uhr finden seit der Schließung der Stadtpfarrkirche gegenüber des Rathauses nun Gottesdienste der katholischen Gemeinde in der Petruskirche statt.

Im Johanneshaus wurde ein Konferenzraum zu einem Andachtsraum umgestaltet

„Es war alles ganz unkompliziert“, so Mattes. Sonntags finden die Gottesdienste um 10 Uhr in St. Albert in Offenhausen. Am Donnerstagabend gibt zudem eine Andacht in der Kapelle in der Donauklinik, auch im Johanneshaus wurde ein Konferenzraum im zweiten Stock zu einem Andachtsraum umgestaltet.

Die derzeitigen Ausweichmöglichkeiten seien gut, findet Mattes. „Es braucht auch immer die Bereitschaft, der Gottesdienstbesucher das anzunehmen.“ Und das ist laut Mattes der Fall: Vor allem der Gottesdienst in der Petruskirche werde sehr gut besucht.

St. Johann Baptist: Generalüberholung kostet um die 4,2 Millionen Euro

Zudem sei das Angebot an Gottesdiensten in Neu-Ulm und Ulm generell sehr groß. Der Dekan betont jedoch auch: „Es gibt auch keine andere Möglichkeit, als auszuweichen. Denn es ist, wie es ist: Die Kirche ist ein Jahr geschlossen.“ Wie berichtet, bekommt St. Johann Baptist eine Generalüberholung, die insgesamt um die 4,2 Millionen Euro kosten soll.

Im Inneren der Stadtpfarrkirche werden beispielsweise die rußverschmutzten Wände, Pfeiler und das Gewölbe mit einem speziellen Latex-Wasser-Gemisch gereinigt, zudem wird die Heizung ausgetauscht. Außerdem bekommt das Gotteshaus ein neues Lichtkonzept – die dafür angeschafften Lampen sollen im Mai angeliefert werden.

Ende dieses Jahres soll die Stadtpfarrkirche wieder öffnen

Die Rückmeldungen der Gemeindemitglieder und Gottesdienstbesucher auf die Bauarbeiten – und deren Auswirkungen – sind laut Pfarrer Mattes ganz unterschiedlich. Vor allem am Anfang hätten viele erstaunt gefragt: „Wie? Was? Geschlossen?“ Doch generell seien es sowieso wenige, die sich zu der Situation äußern – und mittlerweile haben sich alle schon daran gewöhnt.

Außerdem: „Wer das Innere der Kirche sieht, der will jetzt nicht hinein“, betont Mattes und fügt hinzu: „Es besteht gar nicht die Möglichkeit, dort einen Gottesdienst zu feiern.“ Zu Weihnachten soll sich das ändern – dann sollen die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sein.

