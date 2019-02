09:00 Uhr

St. Johann Baptist: Wann geht die Kirchturmuhr wieder?

In der Neu-Ulmer Pfarrkirche wird derzeit die Elektrik erneuert. Daran hängt auch das Glockengeläut.

Von Michael Ruddigkeit

Seit mehreren Wochen steht die Kirchturmuhr von St. Johann Baptist still. Auch das Glockengeläut ist verstummt. Grund sind die Renovierungsarbeiten in der katholischen Stadtpfarrkirche, die Anfang Januar begonnen haben. Doch schon bald sollen sich die Zeiger der Uhr, die auf 11.14 Uhr stehen geblieben sind, wieder drehen. „Dann ist auch der Glockenschlag wieder zu hören“, sagte Wolfgang Heisler, der für die Instandsetzung zuständige Architekt.

Eigentlich sollte die Turmuhr bereits wieder laufen. Doch das dicke Stromkabel, das neu verlegt werden muss, ließ auf sich warten. Inzwischen ist es eingetroffen. Nächste Woche wird es eingezogen. Dafür brauche der Elektriker etwa drei Tage, sagte Heisler. Das etwa 30 Meter lange Kabel versorgt sowohl die Uhr als auch die Läutemaschinen und die Orgel mit Strom. Bevor die Anlage wieder in Betrieb geht, müssten aber erst die Turmuhren-Spezialisten der Firma Philipp Hörz aus Biberach ran, erläuterte der Architekt. Die Fachleute werden die Steuerung einstellen. Danach sollen die Uhr und das Geläut wieder funktionieren. Bis Mitte März dürfte das der Fall sein, so die vorsichtige Prognose von Wolfgang Heisler. Das Äußere der Uhr wurde bereits auf Vordermann gebracht: Zeiger und Ziffern wurden neu lackiert und mit Blattgold versehen.

Das Gerüst an der Fassade wurde inzwischen abgebaut. Das Gestell am Turm folgt in den nächsten Tagen. Wie Heisler sagte, wurden zuletzt noch Halterungen und Seile als Taubenschutz angebracht. Jetzt folgen noch Restarbeiten an der Apsis, das ist der abgerundete Gebäudeteil auf der Seite zur VR-Bank hin. Dort muss die neue Schutzverglasung vermörtelt werden. Dazu muss es drei Tage am Stück mindestens fünf Grad plus haben. Danach kann auch dieses Gerüst weg.

Neu-Ulmer Kirche bekommt neue Heizung und neue Lampen

Anders im Inneren der Kirche, wo noch jede Menge Arbeit auf die Bauleute wartet. Das Gewölbe, die Pfeiler und die Wände werden mithilfe eines Latex-Wasser-Gemisches gründlich gereinigt. Eine Fläche von etwa 5600 Quadratmetern wird mit dieser Methode auf Vordermann gebracht. Parallel dazu werden momentan die Sanitär- und Elektroanlagen des Gotteshauses erneuert. Ein dicker Brocken steht dann im Frühjahr an: Im Mai soll die Heizung der Kirche ausgetauscht werden. Die alte Anlage im Keller wird zerlegt und weggebracht, eine modernere und deutlich energieeffizientere eingebaut. Im Zuge der Erneuerung muss unter anderem ein 13 Meter langes Stahlrohr mit einem Kran aus dem Kamin gezogen werden. Ebenfalls im Mai sollen die neuen Lampen für St. Johann Baptist angeliefert werden.

Renovierungsarbeiten in St. Johann Baptist dauern bis Weihnachten

Insgesamt dauern die Renovierungsarbeiten in der Stadtpfarrkirche bis Weihnachten. Bis dahin bleibt das Gotteshaus geschlossen. Die Sonntagsgottesdienste finden solange in St. Albert in Offenhausen sowie abends in der evangelischen Petruskirche statt. Unter der Woche gibt es Andachten in der Kapelle der Donauklinik und in einem Raum im zweiten Stock des Johanneshauses (Johannesplatz 4).

Mehr über die Arbeiten in der Kirche lesen Sie hier: Die Wände von St. Johann Baptist bekommen ein Peeling

Themen Folgen