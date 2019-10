St. Johann Baptist in Neu-Ulm erstrahlt in neuem Licht

Plus Die neuen Lampen in der katholischen Stadtpfarrkirche in der Neu-Ulmer Innenstadt sind installiert. Dahinter steckt ein ausgeklügeltes Konzept. Zudem wurde bei der Sanierung eine überraschende Entdeckung gemacht.

Die Renovierung der katholischen Neu-Ulmer Stadtpfarrkirche schreitet weiter voran – ein wichtiger und entscheidender Teil ist nun so gut wie geschafft: Die meisten der neuen Lampen in St. Johann Baptist sind an Ort und Stelle. Sie sollen das Gotteshaus, das noch bis Weihnachten geschlossen ist, in verschiedene Lichtstimmungen versetzen. Bei den Arbeiten wurde zudem auch eine überraschende Entdeckung gemacht.

Kirchenbauer Dominikus Böhm verfolgte für die Kirche Konzept des natürlichen Lichts

Kirchenbauer Dominikus Böhm verfolgte für die Kirche, die in den Jahren 1922 bis 1926 erbaut wurde, das Konzept des natürlichen Lichts. „Er wollte nicht, dass man in die Kirche reinkommt und direkt ins Licht schaut“, erklärt Wolfgang Heisler, der zuständige Architekt für die Renovierungsarbeiten. Deshalb habe das Gotteshaus in seiner Anfangszeit mystisch und düster gewirkt. „Das war den Neu-Ulmern eigentlich zu dunkel“, so Heisler. Beim Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, bei dem St. Johann Baptist erweitert und zur jetzigen Form umgestaltet wurde, veränderte Böhm das Lichtkonzept deshalb etwas. „Raue, lichtfangende Oberflächen waren ihm wichtig“, sagt Heisler. Damit wirke das Licht „spannender“. In den Seitenschiffen sollte die Wand durch die Buntglasfenster in verschiedenen Farben zu Leuchten beginnen.

In den Seitenschiffen wird sich durch die jetzige Renovierung die stärkste Veränderung ergeben: Das Licht soll hier nicht so stark und präsent sein wie im Kirchenschiff. „Für uns war klar, dass das Hauptschiff wichtiger ist. Es muss eine Hierarchie geben“, erklärt Heisler. Im Mittelschiff werden statt der bislang, eher massiven Pendelleuchten 22 kompakte Deckenleuchten ein einheitliches Licht bieten. In der Apsis wurden kleine Leuchtstrahler direkt in den Boden eingebaut.

Für die Osternacht ist besonderes Licht möglich

Das ausgeklügelte Lichtkonzept stammt von den Lichtplanern der Firma Bartenbach aus Tirol. Am Ende sollen ganz verschiedene Lichtstimmungen möglich sein, beispielsweise das Leuchten aller Lampen beim Hochfest. Außerdem sind die Lampen dimmbar. „Dadurch ist auch ein ganz schwaches Licht möglich, zum Beispiel für die Osternacht“, sagt Heisler. Bedient wird alles über einen Touchscreen, dort sind auch die verschiedenen Stimmungen vorprogrammiert – bei Bedarf sind sie aber veränderbar.

300.000 Euro für St. Johann Baptist und das Licht

An den Säulen an den Seiten des Hauptschiffs werden Apostelleuchten angebracht: Auf einer Bronzeplatte sind vertikal kunstvoll die Namen des jeweiligen Apostels angebracht, hinter der Platte verbergen sich drei kleine Strahler, die die Säule nach oben beleuchten. Zudem sind an den Apostelleuchten Kerzenleuchter befestigt, die beispielsweise in der Osternacht statt der kraftvollen Strahler für ein schwaches Licht sorgen sollen. Auch die Lichtfarben sind veränderbar, sagt Heisler. Generell steckt laut dem Architekt folgender Gedanke hinter dem neuen Beleuchtungskonzept: „Es soll kein aufdringliches Licht sein. Es soll zurücktreten und die Formen und den Raum zur Geltung bringen und sich nicht als Beleuchtungskörper inszenieren.“

An die 300.000 Euro kostet die neue Lichtinstallation inklusive Montage. Wie berichtet, wird die Generalüberholung von St. Johann Baptist insgesamt um die 4,2 Millionen Euro kosten. Mit rund 400.000 Euro wird die Kirchengemeinde von der Julius-Rohm-Stiftung in der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) unterstützt. Im Inneren der Stadtpfarrkirche werden bei der Sanierung beispielsweise die rußverschmutzten Wände, Pfeiler und das Gewölbe mit einem speziellen Latex-Wasser-Gemisch gereinigt, zudem wird die Heizung ausgetauscht. Auch die Christusfigur auf dem Dach des Gotteshauses muss ausgetauscht werden – sie war marode und barg die Gefahr, dass Teile von ihr hinabfallen.

St. Johann Baptist und die Farbe Zitronengelb

Bei den Arbeiten an den Wänden wurde auch eine „überraschende Entdeckung“ gemacht, sagt Heisler. Die linke sowie rechte Nische an der Westwand unter der Empore waren beide ursprünglich – also 1926 – zitronengelb gestrichen. Das war für den Architekten umso erstaunlicher, als sich das Gotteshaus eigentlich monochrom präsentiere und von den verschiedenen Materialien lebe. Der Vertreter vom Denkmalamt sei „völlig perplex“ gewesen, sagt Heisler. Begeistert war dagegen Bildhauerin Carola Heine aus Krumbach. Sie wird für die Nische eine moderne Art des Heiligen Antonius herstellen. Denn etwas Antiquarisches – das sei auch dem ehemaligen Stadtpfarrer Markus Mattes und der Stifterin aus der Gemeinde für die Figur sofort klar gewesen – sollte es nicht sein, so Heisler. Schließlich habe sich Böhm damals auch mit aktuellen Künstlern umgeben. Der Architekt verrät: „Ich bin selber gespannt, wie ein moderner Antonius aussieht.“

Kirchenbauer Böhm war wohl ein farbenfroher Mensch

Heisler erzählt, dass die Künstlerin vorgeschlagen habe, die alte Farbe der Nischen zu übernehmen und eine moderne Figur hineinzustellen. Und so soll es jetzt auch werden: Zumindest die rechte Nische soll erneut zitronengelb erstrahlen – entweder wird die Kirchenwand entsprechend gestrichen oder ein farbiger Einschub hineingesetzt. Was mit der linken Nische passiert, ist noch unklar. „Wir überlegen noch, ob man alles immer spiegelbildlich machen muss“, sagt Heisler.

Generell war Kirchenbauer Böhm wohl ein farbenfroher Mensch: Auch die Geländer an den Nebeneingängen der Kirche waren einst feuerrot gestrichen – ein ebensolches Rot wie das auf der Innenseite der großen Haupteingangstür. „Vorher war die Tür auch einmal tannengrün“, sagt Heisler und fügt mit Blick auf Böhms Farbwahl hinzu: „Der war mutig.“

