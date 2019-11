06:00 Uhr

Stadt Neu-Ulm führt zwei neue Kurzparkzonen ein

Im Villenviertel und im Künetteweg darf teilweise nicht mehr so lange geparkt werden. Zudem kontrolliert die kommunale Verkehrsüberwachung mehr Straßen.

Von Ariane Attrodt

Neu-Ulm In manchen Straßen Neu-Ulms dürfen Fahrzeuge bald nicht mehr so lange abgestellt werden wie bisher: Der Neu-Ulmer Stadtrat hat beschlossen, das Parkraumkonzept zu ändern. Betroffen davon sind das Villenviertel und der Künetteweg – hier werden in Zukunft Kurzparkzonen eingerichtet.

Mit Parkscheibe dürfen im Villenviertel im Sinne des neuen Konzepts montags bis freitags von 9 bis 20 Uhr nur noch für drei Stunden Fahrzeuge abgestellt werden. Im Künetteweg fallen neun öffentliche Parkplätze unter eine neue Kurzzeitpark-Regelung, hier gilt künftig: Montag bis Freitag von 9 bis 20 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 13 Uhr sind mit Parkscheibe hier nur noch zwei Stunden erlaubt. Die kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ) soll kontrollieren, dass das auch eingehalten wird. Nach ein bis zwei Jahren wird Bilanz gezogen – und die Änderung dann vielleicht angepasst.

Neu-Ulm: Anwohner im Villenviertel klagen über parkende Berufspendler

Im Villenviertel gibt es derzeit 97 öffentliche und 133 private Stellplätze, demgegenüber stehen 124 zugelassene Autos in dem Gebiet. Dennoch beklagen sich die Bewohner laut Verwaltung über große Engpässe: Berufspendler nehmen demnach hier den bislang kostenfreien und zeitlich unbegrenzten öffentlichen Parkraum in Beschlag. Auch Falschparker machen Probleme – vor allem in der Bootshausstraße, wo viele Autofahrer ihren Wagen verbotenerweise teilweise auf dem Gehweg abstellen. Allerdings: Die meisten Falschparker gibt es nach 19 Uhr, wie zwei Zählungen ergeben haben. Also in einer Zeit, in der Berufspendler schon weggefahren sein dürften. Bewohnerparken einzurichten ist im Villenviertel nicht möglich: Dafür bräuchte es auch einen Mangel an privaten Stellplätzen.

Im Bereich Künetteweg, Gedeckter Weg und in der Reuttier Straße zwischen den beiden Straßen sind 45 öffentliche und 143 private Stellplätze vorhanden. Im Quartier sind 163 Autos zugelassen. Viele Beschwerden seitens der Bewohner gibt es hier nicht, was laut Verwaltung wohl an der hohen Anzahl privater Parkplätze liegt. Auch Falschparker gibt es in dem Bereich vergleichsweise wenige. Dennoch gebe es einen Bedarf an Kurzzeitparkplätzen, insbesondere im Hinblick auf die Kita Sternenzauber und der gewerblichen Nutzungen entlang der Reuttier Straße. Zumal werden im Zuge des Ausbaus der Reuttier Straße zwischen Künneteweg und Gedecktem Weg fünf Stellplätze wegfallen.

Kurzparkzonen: Neu-Ulm will Stellplatz-Probleme lösen

Andreas Schuler (FWG) merkte an, das Ziel der Stadt müsse sei, das mehr Pendler auf den ÖPNV umsteigen. „Es gibt wohl sogar Online-Portale, die zeigen, wo man kostenlos länger parken kann.“ Rainer Juchheim (Bündnis 90/Die Grünen) war der Meinung, die Stadt werde „das Problem mit den Autos“ nie lösen können – das ginge nur mit Parkgebühren, die teurer sind als der ÖPNV. Rudolf Erne (SPD), der sich über parkende Lastwagen und Hänger in Wohngebieten ärgerte, entgegnete Oberbürgermeister Gerold Noerenberg: „Es gibt kein erwünschtes und unerwünschtes Parken.“ Hier würde eben die Straßenverkehrsordnung gelten.

Ebenfalls zahlreiche Beschwerden seitens der Bürger gab es für den Bereich der Ringstraße zwischen Allgäuer Ring und Schützenstraße – das liegt aber vor allem an Falschparkern. Da die Polizeiinspektion jedoch zu wenig Ressourcen hat, diese – „in ausreichender Form“ wie es in der Sitzungsvorlage heißt – zu kontrollieren, wird die Zuständigkeit der kommunalen Verkehrsüberwachung ausgeweitet, um das Problem in den Griff zu bekommen. Überblickt werden demnach von der KVÜ insgesamt zusätzlich Ringstraße, Turmstraße, Schießhausallee, das Villenviertel sowie Künetteweg und Gedeckter Weg. Um die Kontrollen in der Innenstadt in der derzeitigen Form aufrecht zu erhalten, muss hier jedoch eine zusätzliche halbe Stelle geschaffen werden. Oberbürgermeister Noerenberg betonte zwar, dass er hier vor allem den Freistaat für die Parküberwachung in der Pflicht sehe, aber: „Wo Handlungsdruck ist, müssen wir halt aufstocken.“

Waltraud Oßwald und Juliane Lidl-Böck (beide CSU) äußerten Zweifel daran, dass allein durch die KVÜ eine Verbesserung in der Ringstraße geschaffen werden kann. So sei ein Linksabbiegen aus dem Wiblinger Steig auf die Ringstraße „fast unmöglich“, da eine der beiden gegenüberliegenden Fahrspuren fast komplett zugeparkt sei. Einer Verschiebung des Halteverbots in diesem Bereich erteilte Stephan Endres, Leiter der städtischen Abteilung Straßen- und Verkehrsrecht, jedoch eine klare Absage: „Ich bleibe bei meiner Antwort von Februar zu dieser Sache.“ Auch wenn beide Spuren frei wären, gebe es für einen Linksabbieger keine Garantie, dass die linke Spur für ihn frei sei.

