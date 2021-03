11:31 Uhr

Stadt Neu-Ulm will in Ludwigsfeld behutsam nachverdichten

Plus Ein neuer Bebauungsplan in Ludwigsfeld soll Mehrfamilienhäuser, den Charakter des bestehendes Stadtviertels und Naturschutz unter einen Hut bekommen.

Von Nicole Kauer

Wohnraum ist in Neu-Ulm gefragt, doch der Platz ist begrenzt. Deshalb sind alternative Ideen gefragt. In Ludwigsfeld soll ein neuer Bebauungsplan regeln, wie zwischen bestehenden Häusern gebaut werden kann. Was geplant ist.

Das Wohngebiet in Ludwigsfeld ist 2,8 Hektar groß

Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Neu-Ulm hat einen neuen Bebauungsplan im Stadtteil Ludwigsfeld beschlossen. Das Plangebiet ist etwa 2,8 Hektar groß und liegt zwischen dem Fasanenweg im Norden und einer Grundstücksreihe unterhalb des Zeisigwegs im Süden sowie dem Drosselweg im Westen und dem Meisenweg im Osten. Das Baugebiet stammt aus den 1950er- und 1960er-Jahren und ist dementsprechend überwiegend mit Ein- bis Zweifamilienhäusern bebaut. Wiederholte Anfragen über Bauvorhaben für Mehrfamilienhäuser lassen sich aus Sicht der Stadtverwaltung nicht mehr verträglich in das bestehende Wohngebiet einfügen. Ein neuer Bebauungsplan soll nun festlegen, wie das Baugebiet zukünftig nachverdichtet werden kann.

Der Plan sieht eine offene Bauweise mit Einzel- und Doppelhäusern vor. Dabei liegt die Grenze bei sechs Wohneinheiten je Doppelhaus, sodass maximal dreigeschossig mit jeweils zwei Wohnungen gebaut werden kann. Der Bebauungsplan legt zudem eine Vorschrift für Dächer fest, Satteldächer oder Flachdächer mit extensiver Begrünung sind erlaubt. Eine Grünordnung, die den Erhalt und die Pflege von Bäumen vorsieht sowie Freihaltung von Blockinnenflächen für Begrünung, soll dem Naturschutz des Viertels Rechnung tragen.

Rege Diskussion im Neu-Ulmer Stadtrat

Reinhardt Junginger ( CSU) fragte nach der Planung von Stellplätzen und betonte das Anliegen der CSU, die Bürgerschaft von Ludwigsfeld im Vorhinein in die Planung mit einzubeziehen. Zweiter Bürgermeister Johannes Stingl versicherte, dass die Anwohner vor Ort über Veranstaltungen in die Planung eingebunden werden, unter anderem, wenn es darum gehe, Baugrenzen zu ziehen. Stellplätze sollen auf den Grundstücken selbst, ebenerdig oder in Tiefgaragen angelegt werden. Daraufhin stellte Rudolf Erne (SPD) die Frage in den Raum, ob es zwangsweise Tiefgaragen geben müsse: "Wollen wir mit Gewalt, dass die Mieten ansteigen?" Dennoch hat der Ausschuss des Stadtrats den Entwurf einstimmig angenommen. In der nächsten Phase geht es nun in Abstimmung mit den Anwohnern vor Ort um die Auslegung des Bebauungsplans.



