vor 32 Min.

Stadt Ulm warnt vor chaotischen Zuständen auf Recyclinghöfen an Ostern

Eindringlicher Apell: Besuch der Recyclinghöfe am Karsamstag in Ulm vermeiden.

Die Stadt Ulm sendet einen Apell an die Bürger. Denn am Karsamstag droht die totale Überlastung an Wertstoffhöfen.

Corona-Zeit ist Ausmist-Zeit. Insbesondere offenbar rund um Feiertage, die wohl oder übel daheim verbracht werden müssen. Deswegen appellieren die Entsorgungsbetriebe aufgrund des zu erwartenden hohen Verkehrsaufkommens am Samstag, 3. April, die Recyclinghöfe und Gartenabfallplätze am Karsamstag nur aufzusuchen, wenn die zu entsorgenden Abfälle und/oder Materialien aus zwingenden Gründen - etwa bei einem Umzug - nicht im eigenen Haus oder Haushalt verbleiben können. Ulm: Wartezeiten in Ulm von bis zu zwei Stunden an Wertstoffhöfen? Bei einem hohen Besucherandrang wird die Annahme auf den Höfen durch das Personal Vorort geregelt. Es kann zeitweise zu Zugangsbeschränkungen mit langen Wartezeiten von 1-2 h kommen. Die Bevölkerung wird daher gebeten, auf nicht zwingend notwendige Anlieferungen am Karsamstag zu verzichten und insbesondere für die Entsorgung von Glasflaschen, Altkleidern, Leichtverpackungen, Papier und Kartonagen die Containerstandplätze, die Gelbe-Sack-Abfuhr und die Blaue Tonne zu nutzen. Aktuelle Informationen zur Müllabfuhr, zu den Öffnungszeiten und möglichen Änderungen im Zuge der Corona-Pandemie werden auf der Webseite www.ebu-ulm.de unter der Rubrik „Aktuell“ regelmäßig bekannt gegeben. (AZ) Auch interessant: B10 in Neu-Ulm übers Wochenende gesperrt: So lief der Abriss der Bauernbrücke ab

