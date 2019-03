11.03.2019

Stadt sammelt häckselbare Gartenabfälle

Die Abgabestellen im Überblick

Die Stadtverwaltung organisiert wieder eine Sammlung von holzigen Gartenabfällen und Baumschnitt. Die Bewohner von Biberachzell, Bubenhausen, Emershofen, Oberhausen, Ober-/Unterreichenbach und Wallenhausen können drei Wochen lang ihr häckselbares Material von Freitag, 15. März, bis Freitag, 5. April, zu folgenden Plätzen bringen:

Markierte Stelle beim Landwirtschaftsbetrieb Kuom auf dem Kompostierplatz am Ende der Wilhelm-Wörle-Straße in Unterreichenbach.

Markierte Zone in der Verlängerung der Burgstraße in der Nähe der Wertstoffcontainer.

Markiertes Grundstück (Pfarrgarten östlich des Schützenhauses) an der Kurat-Sauter-Straße.

Markierter Lagerplatz bei der Kläranlage am Schandweg.

Markierter Bereich an der Waldstetter Straße gegenüber dem Feuerwehrhaus.

Die Stadtverwaltung bittet die Bürger zu beachten, dass im angelieferten Häckselgut keinerlei Müll enthalten sein darf. Dies sei in den vergangenen Jahren zunehmend ein Problem gewesen. Schilder kennzeichnen, wie das angelieferte Material abgelagert werden soll. Die Verwaltung appelliert an die Anlieferer, sich an die Vorgaben zu halten, da die Stadt sonst – wie in den vergangenen Jahren passiert – höhere Kosten für die Sortierung aufwenden muss. Von Montag, 8. April, an wird ein von der Stadt beauftragtes Unternehmen das Material in allen anderen Stadtteilen abholen und der Verwertung zuführen. Sobald die Lagerplätze geräumt sind, darf dort nichts mehr abgelagert werden. Wurzelstöcke dürfen bei der Grüngutsammlung übrigens nicht angeliefert werden. Bürger können diese ausschließlich gegen Gebühr bei der Kompostieranlage in Weißenhorn entsorgen. (az)

