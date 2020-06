vor 33 Min.

Stadtbibliothek Ulm: Lieferservice für Leseratten und Neues vom Bücherbus

Plus Die Stadtbibliothek Ulm kommt jetzt nach Hause. Auch der Bücherbus hat neue Angebote im Programm

Von Andreas Brücken

Wo sich einst Dutzende Bücherfreunde im Bücherbus entlang der engen Regale drängten, herrscht nun entspannte Ruhe: Auch in der mobilen Bibliothek der Stadt Ulm gelten die strengen Corona-Abstandsregeln. Nur einzelne Besucher dürfen den Bus betreten. So auch Gabi Fröhlich und ihr Sohn Felix, die regelmäßig zur Haltestelle auf dem Klosterhof kommen, wenn der Bücherbus vorfährt. „Ich weiß vorab schon genau, was ich mir ausleihen möchte“, sagt Felix, der tatsächlich nicht lange braucht, um sich mit Lesestoff einzudecken. Zielstrebig läuft er auf das Regal mit den Comics zu und greift im Vorbeigehen noch die aktuelle Ausgabe des „Guinnessbuch der Weltrekorde“ heraus. Seine Mutter ist froh über die mobile Bücherei, die wöchentlich im Stadtteil haltmacht: „Diese Menge an Büchern zu kaufen, wäre nicht finanzierbar“, sagt sie und blickt auf den Stapel, den ihr Sohn zusammengetragen hat.

Die Stadtbibliothek Ulm bietet Buchpakete an

Damit sich vor dem Fahrzeug keine langen Warteschlangen bilden, haben die Besucher seit Kurzem die Möglichkeit, sich per Wunschzettel ein Buchpaket zusammenstellen zu lassen. Mitarbeiter der Bibliothek stellen danach die Titel oder auch Themenpakete zusammen, die anschließend vor der Bustüre vom Leser abgeholt werden können. Wer noch unschlüssig ist, kann die Auswahl auch den Leseprofis vom Bus überlassen. Die Leiterin der Fahrbibliothek, Marina Zikeli, hat ein Gespür für ihre Kunden, wie sie sagt: „Wir kennen aus unseren langjährigen Kontakten die Leser oft persönlich und können maßgeschneiderte Überraschungspakete schnüren.“ Rund 600000 Bücher, CD, Zeitschriften oder Konsolenspiele stehen dazu bereit.

Bibliotheksleiter Martin Szlatki ist stolz auf die Einrichtung und erklärt, dass die Stadtbibliothek mit dem Bus besonders nahe am Menschen sein kann. Doch soll die fahrende Bibliothek nicht nur eine Ausleihstation sein: „Der Bus ist Treffpunkt zum Lesen, Lernen und Leben“, sagt Szlatki. Gegründet wurde die Einrichtung vor fast 60 Jahren, um die Stadtteile und Ortschaften ohne feste Bücherei mit Lesestoff zu versorgen. Rund 30000 Menschen werden damit erreicht. Dabei blickt die Bibliothek auf eine etwa 600-jährige Tradition in Ulm zurück.

Die Stadtbibliothek bietet einen Bücher-Lieferservice

Mit Blick in die Zukunft haben die Verantwortlichen der Bibliothek einen mobilen Lieferservice für Bücher ins Leben gerufen. Alle Mitglieder, die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, können sich ab Juli Bücher und andere Medien aus der Stadtbibliothek im Ulmer Stadtgebiet nach Hause liefern lassen. Voraussetzung für den kostenlosen Service ist ein gültiger Mitgliedsausweis. Damit die Anlieferung kontaktlos verläuft, legt der Fahrer das Medienpaket vor die Haustüre und klingelt.

„Auch wenn der Heimdienst kostenlos ist, freuen wir uns natürlich, wenn Leser uns mit einer Spende von 20 Euro unterstützen“, sagt Szlatki. Auch wenn der Lieferservice keine dauerhafte Lösung sein soll, haben sich die Macher bisher dafür noch keine zeitliche Ablauffrist gesetzt. Die finanzielle Frage soll erst in einem Jahr gestellt werden, weil sich die Kosten für das neue Projekt mit einem dreistelligen Betrag in einem überschaubaren Rahmen bewegen, erklärt Szlatki.

