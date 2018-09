13.09.2018

Stadthaus wird zum klingenden Jerusalem

Internationale Künstler spielen Alte Musik

Ulm Der Verein „Alte Musik Ulm“ veranstaltet unter dem Titel „Jerusalem“ Vokalmusik vom 29. September bis 2. Oktober erstmals ein Festival im Stadthaus Ulm. Im Zentrum des Programms stehen Vokalwerke vom späten 16. bis zur Mitte des 19. Jahrhundert, als von der Renaissance bis zur Frühromantik, diese in Phasen intensiver Zusammenarbeit von jüdischen und christlichen Komponisten in Europa entstanden, bis heute aber weitgehend unbekannt geblieben sind.

Zum Auftakt am Samstag, 29. September, um 19 Uhr spielt das Jerusalem Baroque Orchestra unter der Leitung von David Shemer Musik von Georg Friedrich Händel und jüdischen Komponisten der Barockzeit. Als Sopran dabei ist die 29-jährige Einat Aronstein.

Am Sonntag, 30. September, gibt es zunächst ein bisschen Theorie. Um 15 Uhr gibt Günther Grünsteudel von der Universität Augsburg in einem Vortrag einen Einblick in die Tradition der synagogalen Musik in Europa. Der Eintritt ist frei. Um 17 Uhr dann gestaltet das Vokalensemble „Incanto corale“ aus Ingolstadt unter der Leitung von Franz Raml, der auch den Hammerflügel spielt, ein Programm um und mit Franz Schuberts hebräischen Psalm 92. Der Schauspieler Walter Sittler wird in diesem Konzert die Texte rezitieren.

Um hebräische und italienische Musik des frühen 17. Jahrhunderts aus Mantua geht es dann beim Abschlusskonzert am Dienstag, 2. Oktober, um 19 Uhr. Das Ensemble Profeti della Quinta aus Basel bringt Werke von Salomone Rossi und Claudio Monteverdi zu Gehör. (az)

Vorverkauf Karten für alle Konzerte gibt es im Service-Center Neue Mitte, online unter ulmtickets.de und an der jeweiligen Abendkasse. Mehr zum Programm unter altemusikulm.de

