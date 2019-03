16.03.2019

Stadtwerke fördern Insektenhotels

Schüler helfen in Pfuhl bei der Dammpflege

Neuntklässler des Ulmer Humboldt-Gymnasiums stellen ab kommenden Dienstag, 19. März, im Steinhäule in Neu-Ulm/Pfuhl Insektenhotels her. Aufgestellt werden die Häuschen mit den Nisthil-fen an der „Station Steinhäule“. Hier nehmen die Stadtwerke Erdgas aus der Fernleitung. Zu diesem Gelände gehört eine rund 1200 Quadratmeter große, im vergangenen Frühjahr eigens angelegte Magerwiese. Auf der Wiese werden bald die ersten Wildblumen nach dem Winter blühen. „Seit geraumer Zeit schon befassen wir uns mit Ideen, wie sich Grünflächen auf den zahlreichen SWU-Liegenschaften ökologisch sinnvoll aufwerten lassen“, erklärt Projektleiter Klaus Weber von der SWU. Und hier in der Gasübernahmestation haben die SWU dafür ein kleines Experimentierfeld eingerichtet.

Anlass für die Ideensuche der Stadtwerke ist die Dammpflege, die dem Unternehmen als Betreiber mehrerer Wasserkraftwerke entlang von Iller- und Donaukanal obliegt. Zum Unterhalt der Dämme gehört es, auf den richtigen Bewuchs zu achten und dafür zum Beispiel auch schweres Gehölz zu entfernen, weil es einen Damm unterhöhlen und zerstören kann. „Wir aber wollen mehr tun, als eine Pflicht erfüllen“, betont Harald Kilian, bei den Stadtwerken zuständig für die Stromproduktion. So überlegt die SWU auf mehreren Flächen Wildblumenwiesen anzulegen. Das bietet Insekten wertvollen Lebensraum, zum Beispiel Schmetterlingen und Wildbienen. Dieser Lebensraum lässt sich weiter verbessern, indem abgestorbenes Holz, zum Beispiel von Baumstämmen und Ästen, als Nisthilfe und Unterschlupf liegen bleiben – oder indem zusätzlich Insektenhotels geschaffen werden. (az)

