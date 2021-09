Stromausfall in Staig, Achstetten, Schnürpflingen und Laupheim

In mehreren Gemeinden im Alb-Donau-Kreis sowie im Kreis Biberach ist der Strom ausgefallen. Der Netzbetreiber ist wohl bereits an der Behebung.

Stromausfall in Teilen des Alb-Donau-Kreises und dem Kreis Biberach: Mehrere Haushalte in den Gemeinden Achstetten, Hüttisheim, Staig, Schnürpflingen sowie in Laupheim sind derzeit betroffen.

Laut dem Störungsmelder von Netze-BW traten am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr erste Probleme auf. Die Störung sei bekannt, heißt es dort. Und weiter: "Wir arbeiten bereits an der Behebung."

Wie es zum Stromausfall kam und wann der Strom wieder zurückkommt, ist unklar. Eine Sprecherin vom Netzbetreiber EnBW will sich auf Anfrage unserer Redaktion informieren und dann zurückmelden. (krom)

Weitere Informationen folgen.