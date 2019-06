vor 5 Min.

Stammzellen-Spender gesucht: Aktion für junge Ulmerin

Die 28-jährige Annika Berger ist an Blutkrebs erkrankt. Ihr Mann berichtet von den schweren Wochen.

Nur noch wenige Tage sind es bis zur Registrierungsaktion am Eselsberg. Der Anlass ist ein trauriger: Die 28 Jahre alte Annika Berger aus Ulm hat Blutkrebs und benötigt zum Überleben einen passenden Spender. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich im Bürgerzentrum Eselsberg in Ulm als potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen. Auch Geldspenden werden dringend benötigt, da der gemeinnützigen Gesellschaft allein für die Registrierung eines jeden neuen Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen.

28-jährige Ärztin Annika Berger hat Blutkrebs

Mittlerweile hat es sich in der Region herumgesprochen: Die 28-jährige Ärztin Annika Berger hat Blutkrebs und benötigt dringend einen Stammzellspender. Diesen Samstag, 8. Juni, findet deshalb eine öffentliche Registrierungsaktion statt.

„Es ist überwältigend, dass so viele Menschen helfen möchten“, freut sich Simon Berger, der Ehemann von Annika. „Dieser Zusammenhalt gibt einem ein gutes Gefühl. Wir hoffen, dass wir Annika und anderen Menschen, die sich in ihrer Lage befinden, damit helfen können.“

Eine Chemotherapie nach der anderen

Die vergangenen Wochen waren für Annika und ihre Familie nicht einfach, berichtet Simon Berger: „Der Moment der Diagnose war die Hölle.“ Um ihre Erkrankung in Schach zu halten, muss seine Frau eine Chemotherapie nach der anderen absolvieren. Zum Glück sei Annika eine Kämpferin, die alles dafür mache, um wieder ein normales Leben führen zu können. Auftrieb habe ihr auch der Moment gegeben, in dem sie nach Wochen der Trennung zum ersten Mal wieder ihre sechs Monate alte Tochter Louisa in den Armen halten konnte.

Eine Sprecherin der DKMS (früher: Deutsche Knochenmarkspenderdatei) berichtet, dass sich viele Menschen aus der Region gemeldet und ihre Unterstützung angeboten hätten. Wer ebenfalls beitragen wolle, könne sich am Samstag von 11 bis 15 Uhr im Bürgerzentrum Eselsberg in der Virchowstraße 4 in die in die DKMS aufnehmen zu lassen und damit die Findewahrscheinlichkeit für suchende Patienten zu erhöhen.

Motto „Sei Annikas Held!“

Die Registrierung geht nach Angaben der DKMS einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung wird bei der Spenderin oder beim Spender ein Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen genommen, damit seine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender, die sich bereits in der Vergangenheit bei einer Aktion registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung. Freunde, Familie und Arbeitskollegen der 28-jährigen Ulmerin appellieren unter dem Motto „Sei Annikas Held!“ dafür, dass sich am Samstag möglichst viele Menschen registrieren lassen. (az)

Wer Annika Berger und die gemeinnützige Gesellschaft DKMS unterstützen will, kann spenden. IBAN: DE38700400608987000083, Verwendungszweck: Annika.