Stark blutende Platzwunde am Kopf: Mann mit Flasche krankenhausreif geschlagen

Aus einem verbalen Streit entwickelt in Neu-Ulm sich eine körperliche Auseinandersetzung. Angezeigt wird aber nicht nur der Schläger, sondern auch ein Freund des Opfers.

Ein 29 Jahre alter Mann hat einem Kontrahenten in der Nacht auf Freitag nach einem Streit mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen. Die Polizei berichtet, dass das Opfer eine stark blutende Platzwunde am Hinterkopf davontrug und vom Rettungsdienst in ein Ulmer Krankenhaus gebracht werden musste. Die Beamten ermitteln gegen den Angreifer – und gegen einen 40 Jahre alten Freund des Opfers, der sich den Einsatzkräften gegenüber aggressiv verhielt, fixiert werden musste und Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten leistete.

Mann schlägt vor einem Lokal in der Industriestraße in Neu-Ulm zu

Die Beamten teilen mit, dass der Betreiber eines Lokals in der Industriestraße in Neu-Ulm gegen 1.45 Uhr den Vorfall bei der Polizei meldete: Nach einem Streit sei es zu der körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Der Schläger habe den Einsatzort verlassen und den Verletzten zurückgelassen. Als die Streife eintraf und den Sachverhalt aufnahm, geriet der 40-jährige Freund des Geschädigten dermaßen in Rage, dass die Polizisten ihn fixierten, ihm Handschellen anlegten und ihn auf der Dienststelle in Gewahrsam nahmen. Dabei leistete der Mann Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizisten.

Das Opfer der Flaschen-Attacke wurde mit dem Rettungswagen in ein Ulmer Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Bei den weiteren Ermittlungen fand die Polizei den zunächst flüchtigen Täter. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde ihm Blut abgenommen, des Weiteren wurde seine Oberbekleidung sichergestellt. Den Mann erwartet eine Strafanzeige wegen der gefährlichen Körperverletzung. Der Freund des Opfers wird wegen der Beleidigung sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. (az)

