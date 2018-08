18:02 Uhr

Startschuss auf dem Ulmer Weinfest

Bis einschließlich Samstag, 25. August, verwandelt sich der südliche Münsterplatz in ein dreigeteiltes Weindorf.

Bei brütender Hitze startete am Freitagnachmittag die zwölft Ausgabe des Ulmer Weinfests. Logischerweise waren leichte Weißweine und kühle Mischgetränke zu Beginn eher gefragt als schwere Rote. Noch bis einschließlich Samstag, 25. August, geht es auf dem südlichen Münsterplatz (Montag bis Freitag von 17 bis 23 Uhr, Wochenende ab 11 Uhr) um die guten Tropfen und Spezialitäten aus den Alpenländern, Frankreich, Italien und Spanien. Wer in Ulm am Samstag unter freiem Himmel Wein trinken will, hat auch eine weitere Festalternative: Parallel findet am Samstag von 11 bis 23 Uhr das Kohl- und Rabengassenfest statt. Unser Foto: Die Damen der alpenländischen Sektion.

Bis einschließlich Samstag, 25. August, verwandelt sich wie berichtet der südliche Münsterplatz in ein dreigeteiltes Weindorf: Freudenberg konzentriert sich auf französische Weine und Spezialitäten aus dem Nachbarland wie Käse und Flammkuchen, während Loser Alpenländisches und Speiser mit Italien und Spanien die Südländer im Blick hat. Wie der "Wilde-Mann" Freudenberg sagt, bekomme er immer "einen Hals", wenn kritisiert werde, dass das Weinfest zu teuer sei. Das "Korkgeld", das er und seine Kollegen auf die Flaschen draufschlagen, sei niedriger als in der Gastronomie üblich und liege zwischen sechs und 17 Euro pro Flasche. Die wohl günstigste 0,75-Liter-Flasche auf dem Weinfest ist ein "Jungspund" der Schlosskelterei Affaltrach für 15,20 Euro. Nach oben sind kaum Grenzen gesetzt. Was Freudenberg seine "Schatzkiste" nennt, sind auf den üblichen Karten gar nicht aufgeführte edle Tropfen, die auch mal über 100 Euro pro Flasche kosten können. Extra für das Ulmer Weinfest gibt es wieder zwei Weinfest-Weine vom Weingut Schloss Affaltrach. Das Weingut hat einen Weißburgunder und einen Pinot Meunier für das Weinfest mit speziellem Ulm-Etikett abgefüllt.

Mehr denn je wird dieses Jahr der Fleischeslust gefrönt: Jeden Donnerstag, Freitag und Samstag packt Erca Bilke, der Chefkoch des renommierten Ulmer Lokals Pflugmerzler seinen "Beefheater" aus. In diesem Hochleistungsgrill röstet das Fleisch bei einer Hitze von 830 Grad in kurzer Zeit, was für eine besondere Saftigkeit sorgen soll. Jeden Mittwoch und nach Vereinbarung bietet Bilke Grillkurse an.

Wie Citymanager Henning Krone im vergangenen Jahr ermitteln ließ, reisen die Weinfestbesucher im Schnitt aus einer Entfernung von 27,3 Kilometern an. Viele auch aus dem Kreis Neu-Ulm. Deswegen werde am bayerischen Feiertag Maria Himmelfahrt (Mittwoch 15. August) das Weinfest bereits um 14 Uhr öffnen. Täglich erhalten die Organisatoren 45 Online-Reservierungen und Busgruppen aus der Schweiz hätten sich angekündigt. Doch Spontanbesucher beruhigt Krone: Die Reservierungssoftware sorge dafür, dass nicht alle 1250 Sitzplätze per Reservierung vergeben werden. (heo)

Themen Folgen