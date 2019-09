vor 2 Min.

Staunen auf der Alb

Bei „Kunst im Steinbruch“ in Gerhausen sind am Sonntag 44 Künstler zu Gast

44 Bildhauer- und Objektkünstler aus Deutschland, Spanien, Frankreich und der Schweiz sind dabei, wenn es am Sonntag, 8. September, zum fünften Mal „Kunst im Steinbruch“ heißt. Die von Dieter Gassebner für gewöhnlich im zweijährigen Rhythmus organisierte Veranstaltung im Steinbruch Altental in Blaubeuren-Gerhausen zog bei den vergangenen Ausgaben jeweils rund 3000 Besucher an.

Viele Künstler zeigen speziell für den Ort angefertigte Arbeiten. Mit dabei sind in diesem Jahr auch zahlreiche Künstler aus der Region, unter anderem Alfred und Eka Bradler, Norbert Klaus, Gabriela Nasfeter, Dorothee Herrmann, Marianne Hollenstein, Florian L. Arnold, Reiner Schlecker sowie Gastgeber Gass-ebner selbst. Ein musikalisches Begleitprogramm und kulinarische Angebote umrahmen die Veranstaltung. Zusätzlich zur Kunst bietet der Geopark Schwäbische Alb Führungen und Informationen an. Die Besucher erfahren Interessantes über die Geologie der Alb, des Steinbruchs, sowie die Produktion und Weiterverarbeitung des Materials.

„Kunst im Steinbruch“ hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet. (az)

