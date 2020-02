Stehen die Skilifte auf der Schwäbischen Alb vor dem Aus?

Plus Wegen der Temperaturen stehen die Skilifte still. Einen Jahr ohne Schnee halten die Betreiber aus. Trotzdem stellen sie sich grundsätzliche Fragen.

Ein paar Flocken dann und wann hat es in den vergangenen Monaten zwar gegeben. Aber von einer richtigen Schneeschicht fehlt in diesem Winter weiter jede Spur – das setzt den Skiliftbetreibern in der Region zu. Ohne bleibenden Schnee können sie ihre Anlagen nicht öffnen. Stehen die Lifte vor dem Aus?

Elfriede und Erich Straub, die Betreiber des Skilifts im Blaubeurer Ortsteil Beiningen, konnten ihren Betrieb auf Grund des fehlenden Schnees in diesem Winter noch gar nicht öffnen. Bereits seit 1969 betreibt das Ehepaar die selbst errichtete Anlage. Im ersten Jahr, in der Saison 1969/70, hatten die Straubs einen knapp viermonatigen Betrieb. Begonnen habe der damals am Buß- und Bettag, gedauert habe er bis zum 22. März, erinnert sich Erich Straub. In den 50 Betriebsjahren habe es drei Winter gegeben, in denen der Schlepplift wegen des Schneemangels geschlossen blieben. Der Betreiber sagt zum momentanen Zustand nur: „Wir haben auch schon vor 20 Jahren null Einnahmen gehabt.“ Der 80-Jährige sieht die Situation relativ gelassen. „Ich habe es als Hobby betrachtet“, sagt der Beininger und fügt hinzu: „Wenn es länger keinen Schnee gibt, dann hören wir auf.“ Seine Frau und er seien nicht auf die Einnahmen angewiesen und betrieben den Skilift auch nicht aus Geldgründen. Doch ganz ohne Einnahmen rentiere sich das Geschäft nicht. Inzwischen habe sich die Skisaison immer weiter nach hinten verschoben. Erich Straub hat noch die Hoffnung, dass es in der nächsten Zeit anfängt zu schneien. Wenn der Schnee mal da sei, könne er sich über mangelnde Kundschaft nicht beklagen.

Kein Schnee: Skilifte auf der Schwäbischen Alb stehen still

Ähnliche Beobachtungen macht auch der Geschäftsführer des Skilifts Laichingen, Kurt Pöhler. Er stellt fest, dass sich die Saison immer weiter hin zum Januar bewegt – und heuer blieb auch der erste Monat des Jahres schneefrei. Früher dagegen habe die Saison spätestens nach den Weihnachtsferien der Schüler begonnen.

In den zehn Jahren, in denen Pöhler den Skibetrieb mit der 400 Meter langen Piste am eigentlich schneesicheren Hagsbuch-Nordhang in Laichingen leitet, habe es starke Schwankungen in der betriebsoffenen Zeit gegeben. Von einem Lifttag bis zu 98 Tagen sei alles dabeigewesen. Im vergangen Jahr war die Anlage insgesamt 43 Tage geöffnet. Pöhler weiß: „Es ist nichts Ungewöhnliches, dass es mal weniger Schnee gibt.“ Aber er sagt auch: „Wir hoffen, dass die Phase nicht anhält.“

Skilift-Betreiber in Beiningen, Laichingen und Wiesensteig warten auf Schnee

Der 58-Jährige ist überzeugt, dass sein Betrieb einen schneefreien Winter überstehen würde. Auf Grund der hohen Fixkosten im sechsstelligen Bereich müsse man bei anhaltendem Schneemangel aber überlegen, wie es mit dem Skigebiet weitergehe. Schneekanonen kommen für ihn jedoch nicht in Frage. Er sehe darin keinen sinnvollen Nutzen. Die diesjährige Saison hat Kurt Pöhler noch nicht vollständig aufgegeben. Er hat Hoffnung, dass der Februar noch Schneetage bringt und er den Betrieb aufnehmen kann.

Auch dem größten Skigebiet der Schwäbischen Alb, den Skiliften Wiesensteig, bereitet der Schneemangel Probleme. Seit etwa zehn Jahren kommt das über die A8-Ausfahrt Mühlhausen erreichbare Wintersportareal am Ende der Saison mit einer „schwarzen Null“ davon. Der Betreiber des Skilifts, Thomas Geiger, sagt dazu: „Wenns dieses Jahr auch nichts wird, dann summieren sich die Nullrunden.“ Der 55-Jährige hat den Lift, der im Besitz der Stadt Wiesensteig ist, 1993 übernommen. Geiger beobachtet, dass es keine Beständigkeit mehr in den Wintern gibt. Die Witterung sei die Grundlage des saisonabhängigen Geschäfts. Und wenn Regen, Schnee und Sonne ständig wechseln, könne eigentlich kein Geschäft betrieben werden. Man könne aber nicht pauschal sagen, dass die Winter stetig schlechter für den Skibetrieb mit drei Listen und sechs Abfahrten geworden seien. Trotzdem ist Geiger der Meinung: „Wir haben die schönsten Winter hinter uns.“

