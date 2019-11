vor 18 Min.

Steiff-Adventsmarkt 2019 in Giengen: Start, Termine, Öffnungszeiten

Der Steiff Adventsmarkt in Giengen an der Brenz startet am 5. Dezember 2019.

Am 5. Dezember startet der Giengener Steiff Adventsmarkt 2019. Hier gibt es alle Infos rund um Start, Termine und Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt.

Tag für Tag rückt Weihnachten und damit auch die Adventszeit immer näher. Einstimmen können sich Besucher des Giengener Streiff Adventsmarkts ab dem 5. Dezember. Wie schon in den vergangenen Jahren wird rund um das Steiff-Museum ein "bäriger" Weihnachtsmarkt veranstaltet. Die Besucher erwarten heuer über 30 geschmückten Buden, die von ausgefallenem Kunsthandwerk bis hin zu leckeren Köstlichkeiten alles zu bieten haben, was das Weihnachtsherz begehrt. Abgerundet wird das Ganze von stimmungsvoller Musik und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm.

Alle Infos rund um Start, Termine, Öffnungszeiten und Programm des Steiff Adventsmarkts in Giengen an der Brenz finden Sie hier im Überblick.

Steiff-Adventsmarkt in Giengen: Start, Termine und Öffnungszeiten

In wenigen Wochen öffnet der Giengener Steiff-Adventsmarkt seine Türen. Die Eröffnung des Marktes fällt auf Donnerstag, den 05.12.19. Alle Infos zu den weiteren Terminen und Öffnungszeiten zeigen wir Ihnen hier:

Donnerstag, 5. Dezember 2019: 15.00 bis 20.00 Uhr

Freitag, 6. Dezember 2019: 11.00 bis 20.00 Uhr

Samstag, 7. Dezember 2019: 11.00 bis 20.00 Uhr

Sonntag, 8. Dezember 2019: 11.00 bis 18.00 Uhr

Der Eintritt zum Giengener Steiff-Adventsmarkt ist wie schon in den vergangenen Jahren für alle Besucher kostenlos.

Weihnachtsmarkt Giengen: Das ist auf dem Steiff-Adventsmarkt geboten

Der Adventsmarkt in Giengen an der Brenz findet auch in diesem Jahr vor dem Steiff Museum und dem Postberg statt. Über 30 Buden verkaufen selbstgemachte Kunstwerke, schmückende Dekoartikel, kulinarische Köstlichkeiten und vieles mehr. Zur Unterhaltung der Besucher wird ein Rahmenprogramm mit diverse Höhepunkten auf einer eigens errichteten Showbühne veranstaltet. Auch abwechslungsreiche musikalische Programmpunkte sollen heuer auf dem Steiff-Adventsmarkt in Giengen für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Und auch an die Kinder wurde gedacht: Für sie wird es unter anderem ein Karussell und eine lebendige Krippe geben. Auch ein Besuch des Nikolaus ist geplant. (AZ)

