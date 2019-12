vor 18 Min.

"Still wild": Die Band Pump Gas hat ein neues Album

Die Weißenhorner Band Pump Gas veröffentlicht ein neues Album – und arbeitet an einem weiteren großen Coup im Sommer.

Von Christoph Lotter

Um ein Haar wäre die Weißenhorner Band Pump Gas im vergangenen Jahr bei einem Festival in Salem die Vorband der berühmten Scorpions geworden. Die drei Musiker kamen in eine Auswahl der drei besten Bands. Geklappt hat es mit dem Auftritt letztlich nicht. „Aber seitdem läuft es bestens“, berichtet Frontsänger Jeremie „Jerry“ Bachinger, drückt eine Zigarette im Aschenbecher aus und sieht sich im zweistöckigen, kunterbunten Band-raum um. Vor ein paar Tagen veröffentlichte Pump Gas ihr drittes Album, „Still wild“. Und der Name ist Programm. Denn die Weißenhorner besinnen sich auf ihren musikalischen Ursprung – und arbeiten an einem weiteren großen Coup.

Etwa 30 Konzerte hat die Rockband in diesem Jahr nach eigenen Angaben gespielt. Spulte die Songs ihres zweiten, „alten“ Albums in Bars und Pubs in der Region auf und ab. „Die Musik war aber vielen unserer Fans etwas zu ruhig“, sagt der 21-jährige Frontsänger. Also besannen sich Bassist Tobias Klaus, Schlagzeuger Christoph „Yogi“ und Bachinger wieder auf ihre musikalischen Wurzeln. Ein Jahr lang schrieben sie die Songs für ihr neues Album „Still wild“ und probten bis zum Erbrechen im eigenen Bandraum. Das Ergebnis könne sich sehen lassen, sagt Bachinger, beugt sich auf dem bequemen Ledersessel nach vorn und fügt schmunzelnd hinzu: „Es ist unser bisher bestes Album – und es rockt wieder.“

Pump Gas schielt auf das Open Air in Weißenhorn

Punk’n’Roll nennen sie das Genre, in dem sich ihre Musik bewegt. „Wir haben uns musikalisch weiterentwickelt, sind mit unseren Erfahrungen gewachsen – aber unser Name passt immer noch“, sagt Bachinger. Seit 2011 gibt es Pump Gas, damals als Schulband gegründet. „Das sind wir aber schon lange nicht mehr“, betont der 21-Jährige. Sie würden versuchen, das alles so professionell wie eben möglich zu machen. Im Aufnahmestudio eines Bekannten, der ein eigenes Musiklabel hat, wurde das neue Album vertont. Einen eigenen Plattenvertrag hat die Weißenhorner Band bislang nicht. „Wir sind natürlich offen für Neues, aber bisher kümmern wir uns gerne selbst um alles.“ Die Musik sei eben nur ein Hobby für die drei. „Uns macht das wahnsinnig viel Spaß, in all den Jahren hatten wir noch nie Streit“, erzählt Bachinger. Und das sei schließlich die Hauptsache. „Eine treue Fangemeinde, die sehnsüchtig auf das neue Album gewartet hat, haben wir ja trotzdem“, ergänzt er.

„Still wild“ gibt es wegen eines fehlenden Plattenvertrags allerdings nur auf den bekannten Online-Plattformen wie Spotify oder Amazon-Music zu kaufen. CDs werden in den kommenden Tagen dennoch hergestellt. Aus rechtlichen Gründen dürfen die allerdings nur auf den eigenen Konzerten angeboten werden. Zum Beispiel beim Jahresabschlusskonzert von Pump Gas am Samstag, 14. Dezember, in der Musikkneipe Caddy in Ehingen.

Pläne und Ziele hat die Band auch für das nächste Jahr. „Wir würden gerne mal auf Tour gehen und auf einem großen Festival spielen“, verrät Bachinger mit einem Augenzwinkern. Zum Beispiel auf dem Open Air in Weißenhorn. „Das wäre natürlich ein Heimspiel – und zufällig sucht Gravestone ja noch nach Vorbands. Da haben wir deshalb auch schon angefragt.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen