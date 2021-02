vor 16 Min.

Stille Fasnacht: Die Pfuhler Seejockel lassen alte Zeiten aufleben

Plus Wehmütig blicken die Pfuhler Seejockel zurück. Im Internet können Faschingsfreunde Höhepunkte der vergangenen Jahre ansehen.

Von Andreas Brücken

Schon im vergangenen Herbst stand es für die Verantwortlichen der Pfuhler Seejockel fest, dass in die in der aktuellen Karnevalssaison keine Prunksitzung geben wird. Schließlich ließ sich damals schon die Pandemielage nur schwer vorhersagen, weshalb die Verantwortlichen die diesjährige Prunksitzung in der Seehalle schweren Herzens aus dem Terminkalender strichen. Dabei hatten die Narren Großes vor.

Bitter sei diese Entscheidung gewesen, allein schon, weil die Seejockel in diesem Jahr der Gastgeber für die Sieben-Schwaben-Prunksitzung gewesen wären. Keine Einnahmen einerseits und Kosten durch Versicherungen und Saalmiete waren ein weiterer Grund für die frühzeitige Absage. Bekannt und legendär sind die Pfuhler Fasnachter ohnehin für ihre aufwendigen Prunksitzungen, die mit viel Technik und Liebe zum Detail jährlich hunderte Besucher in die Seehalle lockt.

Die Pfuhler Seejockel blicken auf vergangene Ereignisse im Fasching zurück

Doch ohne Show wollen die Pfuhler Faschingsmacher ihre Fans nicht in der trüben Coronatristesse stehen lassen: Mit einem Rückblick bleiben die Seejockelfans via Facebook dem Verein verbunden. Mit einem Rückblick in das Jahr 2008 sehen die Besucher zum Beispiel einen heiklen Auftritt der Prinzengarde, die statt der bis dahin üblichen Gardemusik auf der Bühne zu „Candyman Sweet Sugar“ der Popikone Christina Aguilera tanzten. Die Vizepräsidentin Nora Rotfuchs erinnert sich: „Damals war das Publikumsecho durchaus gemischt.“ Doch sind offensichtlich die Skeptiker von damals heute verstummt. „Mutig aber super“ oder „wer nicht wagt, der nicht gewinnt“ ist aktuell in den Kommentaren zu lesen.

Zum Publikumsliebling wurden die „Unentbehrlichen“ schon vor sieben Jahren unter dem Motto „Pfuhler Märchenland“. Da wurde der Platz schon mal knapp, als die zahlreichen Mitglieder der Tanzgruppe die Bühne der Seehalle betraten. Jedes Jahr aufs neue findet sich diese bunte Truppe aus aktiven und passiven Mitgliedern für die Prunksitzung zusammen. Auch diese Abteilung ist derzeit auf dem Facebookkanal der Seejockel zu sehen.

Natürlich dürfen beim Blick in das bunte Archiv auch die legendären Seegeister nicht fehlen. Mit einem Beitrag aus dem Jahr 2013 tauchen die Zuschauer in die mystischen Untiefen des Pfuhler Sees ab. Nur ein Jahr zurückgeht der im wahrsten Sinn „zauberhafte“ Auftritt der Jugend-Showtanzgruppe auf den Spuren des Zauberlehrlings Harry Potter. „Jahrmarkt der Illusionen“ lautete damals das Motto.

Das ist die Gesellschaft der Pfuhler Seejockel

Nora Rothfuchs zieht ihr Resümee aus der stillen Kampagne: „Eigentlich sollten wir uns jetzt an eine gelungene Prunksitzung zurückerinnern – doch leider hat uns das Virus einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht.“ Die Gesellschaft der Pfuhler Seejockel besteht derzeit aus drei Tanzgarden, den Stadtsoldaten, den Seegeistern, den Venezianern sowie den zehn Damen und Herren des Elferrats. Auch eine Volkstanz- und Trachtengruppe gehört zur Pfuhler Gesellschaft.

Lesen Sie auch:

Themen folgen