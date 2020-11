06:00 Uhr

Stillste Fasnacht aller Zeiten steht dem Landkreis Neu-Ulm bevor

Plus Party, Stimmung und gute Laune passen nicht in die Coronazeit. Faschingsfreunde in Neu-Ulm und Weißenhorn wollen sich zurückhalten

Von Andreas Brücken

Wenn Bärchen und Cowboys miteinander tanzen, Hexen und Engel gemeinsam an der Bar stehen oder Drachen und Piraten zusammen um die Häuser ziehen – dann ist wieder Fasching, Karneval oder Fasnacht. Doch in dieser Saison wird auch hier das Coronavirus seinen lähmenden Schleier über das närrische Treiben der „Fünften Jahreszeit“ legen.

Für die Sprecherin der Interessensgemeinschaft Weißenhorner Fasching (IWF), Linda Astenleiter steht fest, dass eine ausgelassene Party und die derzeit geltenden Abstandsvorschriften im unvereinbaren Gegensatz stehen, wie sie sagt. Dennoch wollen die Weißenhorner Fasnachter die Fünfte Jahreszeit nicht gänzlich ausfallen lassen: „Es wird in diesem Jahr eher eine stille Fasnacht“, räumt die Sprecherin ein. Jüngst haben sich die Verantwortlichen in der Vorstandssitzung beraten und ein Konzept für die bevorstehende Fasnacht im Zeichen von Corona erarbeitet. „Wir haben viele Ideen, die auch in die digitale Form gehen“, erklärt Astenleiter dazu. Auch die Fahnen in der Innenstadt sollen in diesem Jahr wieder aufgehängt werden.

Stumme Zeugen der Fasnacht in Weißenhorn

Während die Hästräger vom Eschagore, die Musiker der Giggalesbronzer oder des Fanfarenzuges nicht zu sehen sein werden, sollen Banner stumme Zeugen der langjährigen Fasnachtstradition der Fuggerstadt werden. Ähnlich wie die Stelen, die in Weißenhorn vor historischen Gebäuden stehen, sollen die Banner über die närrische Geschichte der Stadt berichten.

Auch die jüngsten Fasnachter sollen nicht leer ausgehen, wie Astenleiter verrät: Für die Buben und Mädchen haben kreative IWF-Mitglieder Malschablonen mit Clownmotiven aus Holz entworfen. Die Resonanz darauf sei recht gut, sagt Astenleiter: Bereits fünf Kindergärten hätten daran Interesse gezeigt, sagt die Sprecherin.

Gute Nachrichten für Freunde des Narrenechos

Gute Nachrichten gibt es derweil auch für die Leser des Narrenechos. Das bunte und großformatige Magazin soll in diesem Jahr aber nicht wie gewohnt in den Geschäften und Läden ausgelegt werden. Als Miniaturausgabe im Pixiheftformat sollen die kommenden Ausgaben an alle Weißenhorner Haushalte verteilt werden. Ob der legendäre Faschingsumzug durch Weißenhorn in diesem Jahr stattfinden wird, soll Ende November bekannt gegeben werden, erklärte der Mitorganisator Christian Simnacher. So schmerzhaft die Stille der bevorstehenden Saison auch werden mag, wollen sich die die Fasnachter die Zuversicht auf die darauffolgende Saison nicht nehmen lassen. „Die Gesundheit geht vor“, sagt Astenleiter und schlägt damit in die gleiche Kerbe wie der erste Vorsitzende der Pfuhler Seejockel, Dirk Rothfuchs. In der Karnevalsgesellschaft sollte eigentlich in der vergangenen Woche die Saison wie in jedem Jahr mit einem zünftigen Weißwurstfrühstück eröffnet werden. Doch auch in Pfuhl hat Corona den Karnevalsfreunden einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die närrischen Insignien des Prinzenpaars bleiben somit im Schrank liegen, weil die Verantwortlichen der Seejockel zur laufenden Kampagne auf eine Inthronisation verzichtet haben.

Pfuhler Narren hoffen auf nächste Saison

Schon im vergangenen Sommer habe man sich dazu entschlossen, die Feierlichkeiten erst gar nicht zu planen, sagt Rothfuchs und ergänzt: „Wir sind jetzt froh darüber, weil bei einer Absage trotzdem Ausfallzahlungen etwa für Musiker fällig geworden wären.“ Besonders bitter ist die gestrichene Saison für die Pfuhler Gesellschaft, weil sie in einigen Monaten die Gastgeber Sieben Schwaben Gesellschaft Prunksitzung gewesen wären. „Wir hoffen darauf, das Event in der darauffolgenden Saison abhalten zu dürfen“, sagt der Vorsitzende. Derweil habe man für diese denkwürdige Zeit ein besonderes Andenken entworfen: Der aktuelle Faschingsorden der Pfuhler Seejockel soll ganz im Zeichen von Corona stehen, verrät Rothfuchs.

