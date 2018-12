11:00 Uhr

Stimmungsvolle Ausstellung im Diepertshofer Stall

Eine große Vielfalt an dekorativem Kunsthandwerk war am Samstag und Sonntag auf dem Anwesen der Familie Mack in Diepertshofen zu sehen. Zur 13. Auflage von „Kunst im Stall“ kamen wieder zahlreiche Besucher.

Hunderte Besucher bestaunen bei der 13. Auflage von "Kunst im Stall" vielfältige Produkte auf dem Hof von Familie Mack. Die ersten waren schon sehr früh da.

Von Roland Furthmair

Passend zum dritten Advent krönte Schneefall am Wochenende das ohnehin schon stimmungsvolle Flair bei „Kunst im Stall“ im und um das Mack’sche Anwesen in Diepertshofen. Erneut lockte die vorweihnachtliche Kunsthandwerkerausstellung im historischen Stall sowie im Hof und den Nebenräumen Hunderte Besucher in den Pfaffenhofer Ortsteil. „Die vielen Gäste kann man einfach nicht zählen“, sagte Josef Mack erfreut, während er mit Jakob Eberle das Geschehen vom Glühweinstand aus genoss.

Die ersten Besucher waren Mack zufolge ohnehin schon vor der offiziellen Eröffnung da. „Mal herrscht im warmen Stall zwar ein Gedränge, aber das verteilt sich dann auch wieder auf die Angebote im Außenbereich“, fügte er hinzu.

Jakob Eberle zeigt ein lebensgroßes Mannsbild

Fast alle der gezeigten Produkte wurden aus Naturmaterialien hergestellt. Ob Schmuck oder Keramik, Holzexponate oder laserbearbeitete Metallmotive, Gebasteltes aus Holz oder Wolle – die Vielfalt war groß. Der Holzkünstler Eberle stellte selbst zahlreiche Exponate aus. Leihweise stand sein „Obstler“ zur Verfügung, ein lebensgroßes, mit der Motorsäge bearbeitetes Mannsbild aus Eschenholz, das noch seinen besonderen Platz in Diepertshofen bekommen soll.

In Anlehnung an die bekannte Münchner Veranstaltung wurde „Kunst im Stall“ in der Vergangenheit auch schon als „Miniatur-Tollwood“ bezeichnet. Abermals faszinierten lodernde Feuerstellen im Außengelände, festliche Lichterketten und eine überdimensionale Holzfigurenkrippe die Besucher. Letztere stellt einen besonderen Bezug zur Weihnachtsgeschichte dar, der zufolge das Leben Jesu ja in einem Stall begann.

Zum festlichen Ausklang am Sonntag bliesen noch die Jagdhornbläser ins Horn, zudem standen weihnachtliche Geschichten, vorgelesen in der nahen Ulrichskapelle von Bürgermeister Josef Walz, auf dem Programm. Mit vielen Komplimenten und positiven Anmerkungen lobten die Besucher die intensive Vorbereitung der Gastgeber Hildegard und Josef Mack.

Themen Folgen