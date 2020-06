vor 47 Min.

Storchenküken wurde in Finningen aus dem Nest geworfen - jetzt sucht es einen Pfleger

Plus Das schwächste Storchenküken wurde aus dem Nest in Finningen geworfen. Ein Biologe kümmert sich jetzt darum.

Von Richard-Gerrit Ranft

Der Storchenfamilie auf dem Dach des Finninger Pfarrhauses geht es nicht so gut. Die Trockenheit der vergangenen Wochen hält die Hauptnahrungsquelle des vierköpfigen Nachwuchses, die Regenwürmer, im Erdboden fest. Ob die gestern begonnene und laut Vorhersage bis zum Wochenende andauernde Regenperiode da hilft, muss sich erst noch zeigen.

Ein erstes Opfer hat Familie Adebar in Finningen bereits gebracht. Weil sie bald erkannte, dass sie alle vier Sprösslinge, die vor drei Wochen geschlüpft waren, nicht ernähren könne, wurde am Freitag vor Pfingsten das schwächste Familienmitglied aus dem Nest gestupst. Eine Nachbarin, die am Finninger Kirchenberg wohnt, fand das kleine Wesen im Schneefang am unteren Rand des Pfarrhausdachs. Sie alarmierte spontan Kirchenpfleger Karl Siegfried Mühlensiep. Der setzte sich mit dem Biologen Wolfgang Gaus, Geschäftsführer der Schutzgemeinschaft für den Neu-Ulmer Lebensraum – Gau –, in Verbindung.

Das Storchenbaby war total unterkühlt - aber lebendig

Gaus machte sich noch am selben Abend auf den Weg und barg das erstaunlicherweise noch lebende, aber total unterkühlte Storchenküken. Er nahm es erst mal mit in die eigene Wohnung nach Jedelhausen. Daheim setzte er es unters wärmende Rotlicht, wo sich das gut drei Wochen alte Tier rasch erholte. Es dürfte sein Gewicht in diesen wenigen Tagen fast verdoppelt haben. „Wenn das so weitergeht“, sagt Gaus, „frisst das Junge mich noch arm.“ Mäuse verfüttert er, natürlich Regenwürmer, aber auch Heuschrecken. Der Storch ist ein Allesfresser. Gut vier Kilogramm Nahrung müssen die Eltern für die Jungen tagtäglich heranschleppen, darunter auch Maulwürfe, Jungvögel, Frösche, Schlangen, Fische. Bis zum Alter von drei bis vier Wochen steht einer der Storcheneltern ständig Wache am Nest. Das ist auch in Finningen wohl vonnöten, wo ein Milanpaar das Gelege immer wieder im Gleitflug übers Pfarrhausdach im scharfen Auge behält. Der Altstorch schützt die Brut aber auch gegen Regen und starken Sonnenschein.

Die Nachbarin, die schon vor Wochen mit einem Blick aus dem Kirchturmfenster vier Eier im Nest gezählt hatte, sorgt sich derweil um weiteres Unheil im Storchennest. Deshalb hat sie einen kleinen Wachdienst organisiert. Die östliche Dachseite beobachtet sie selbst regelmäßig, unterstützt von einem Nachbarn, „einem echten Vogelfreund“, sagt sie. Die andere Dachhälfte überwacht eine Familie aus ihrer Wohnung. „Man weiß ja nicht, auf welcher Seite das Tier diesmal aus dem Nest fällt.“ Bis Donnerstag sei alles gut gegangen. Nun hoffen die Finninger Störche auf einige Tage Regenwetter und viele Regenwürmer für den Nachwuchs.

Der Storch sollte in tierischer Umgebung aufwachsen

Wolfgang Gaus hält derweil Aussicht nach einem geeigneten Storchenpfleger, dem er seinen schon heftig mit dem langen Schnabel klappernden Untermieter überlassen kann. „Er muss in einer Tiergesellschaft aufwachsen, damit er eines Tages sicher ausgewildert werden kann“, sagt der Biologe. Das Gaus’sche Wohnzimmer oder auch der Hausgarten, dazu die ständige Fütterung von Menschenhand verhindern die freie Entfaltung des tierischen Instinkts. Der aber ist nötig für ein Leben in freier Wildbahn.





