vor 23 Min.

Strahlendes Blumenmädchen

Weißenhorner Gymnasiasten spielen „My Fair Lady“ auf Schwäbisch – und begeistern

Von Andreas Brücken

Es scheint, als wollten sich die Macher des Schultheaters in Weißenhorn regelmäßig selbst übertreffen. Mit dem diesjährigen Musicalprojekt „My Fair Lady“ legten die Verantwortlichen die Messlatte dementsprechend hoch. Rund 140 Schüler der Mittel- und Oberstufe brachten die Lehrerinnen Karoline Mauer und Ulrike Maier für die Aufführung auf die Bühne des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums. Schauspieler, Sänger, Tänzer und Sinfonieorchester probten dafür seit Beginn des Schuljahres.

Rund 1000 Besucher kamen zu den beiden Aufführungen in der Turnhalle und bekamen eine zauberhafte Inszenierung des weltberühmten Musicals von Bernhard Shaw mit der Musik von Frederik Loewe zu sehen – und zu hören. Mit vielen originellen Ideen setzte die Truppe die eigenwillige Romanze um das Blumenmädchen Eliza Doolittle und den Phonetik-Professor Henry Higgins in Szene: Wie von Zauberhand formten die zahlreichen Tänzer und Chormitglieder aus Pappkartons neue Bühnenbilder. Mit wenig Aufwand aber viel Effekt entstanden damit eine geschäftige Straßensituation, ein farbenfroher Marktplatz oder die häusliche Umgebung des Professors. Doch spielte das Stück nicht in London, wie es bereits vor über 60 Jahren als Dauerbrenner auf dem New Yorker Broadway lief, sondern in Weißenhorn.

Felix Bertele, selbst als Sänger auf der Bühne als Mister Doolittle, hat die gossenhafte Sprache ins Schwäbische übersetzt. Aus den vertrauten Schlagern wie „Wouldn’t it be Loverly?“ wurde „Wäre des net wunderschee?“ oder „The Rain in Spain“ lautete „es greant so grea“. Herausragend dabei die bemerkenswerte Leistung von Sängerin Lois Nesterenko, die das Blumenmädchen Eliza Doolittle sang und damit schon fast dem berühmten Vorbild Audrey Hepburn nacheiferte, welche schon 1964 mit der Musicalverfilmung erfolgreich war. Fast zweienhalb Stunden, unterbrochen von einer Pause, erlebten die Besucher das NKG-Ensemble, dessen Mitglieder ausnahmslos voller Begeisterung für das Stück alles gaben. Als einziger Wermutstropfen bleibt, dass die Fans der Truppe nur an zwei Aufführungen die Gelegenheit hatten, die Nachwuchskünstler mit ihrem Stück zu erleben. Doch Karoline Mauer gab am Ende Grund zur Hoffnung, dass beim nächsten Theaterprojekt noch eine weitere Aufführung möglich sein könnte.

