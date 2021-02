14:15 Uhr

Straßenbahn-Haltestelle in Ulm-Böfingen komplett zerstört

Eine Straßenbahnhaltestelle in Böfingen wurde zerstört.

Mit einem großen Stein aus dem Gleisbett wurde die Scheibe einer Straßenbahnhaltestelle in Ulm-Böfingen demoliert. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

Ein Unbekannter hat am Dienstag in den Nachtstunden eine Straßenbahnhaltestelle in Böfingen demoliert. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Kurz vor Mitternacht entdeckte ein Zeuge Glassplitter, die auf der gesamten Fahrbahn der Böfinger Steige lagen. Eine Polizeistreife überprüfte den Ort. Ein Unbekannter hatte an der Haltestelle auf Höhe Eugen-Bolz-Straße die etwa 2 auf 2,5 Meter große Sicherheitsscheibe komplett zertrümmert. Hierzu hatte er einen großen Stein aus dem Gleisbett verwendet.

Wer den Schaden verursacht hat, ist nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Täter beobachtet haben und Hinweise zu ihm liefern können. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ulm-Mitte (Telefon 0731/188-3312) zu melden. (AZ)

