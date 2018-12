15:25 Uhr

Straßenbahn-Start mit Pannen: Die neue Linie 2 macht Probleme

Die Ampeln der neuen Straßenbahnlinie auf den Eselsberg machen Ärger.

Der erste Tag des Regelbetriebs der neuen Linie 2 verlief nicht ohne Pannen: Nicht einwandfrei funktionierende Ampelschaltungen bringen seit Sonntag den Fahrplan der Straßenbahnlinie 2 in Unordnung. Am Sonntag habe sich dies noch kaum durch Verspätungen ausgewirkt. Doch der Fahrplan am Montag im dichten Taktverkehr geriet aus dem Tritt, wie es in einer Pressemittelung heißt. Verschärft hatte die Lage nach Angaben der Stadtwerke ein defekter RAB-Bus, der gegen 8 Uhr an der Haltestelle Stadtwerke (SWU) liegen blieb und die Straßenbahn geraume Zeit blockierte.

Die SWU-Verkehr arbeitete zusammen mit der für die Ampeln zuständigen städtischen Abteilung an der Behebung des Problems. Auch die Fachleute des Herstellers seien eingeschaltet. Um die Verspätungen nicht allzu groß werden zu lassen, bediente die Straßenbahn am Montag nur den Abschnitt Kuhberg – Hauptbahnhof – Botanischer Garten. Fahrgäste mit dem Ziel Wissenschaftsstadt mussten an der Haltestelle Uni Süd in einen Bus umsteigen, der den restlichen Abschnitt der Linie 2 bis zur Endhaltestelle Science Park II bediente. (az)

