17:38 Uhr

Straßenbahn rammt Auto in der Olgastraße

BMW-Fahrerin wollte in der Olgastraße abbiegen. Und übersah die Tram.

Zu einem Unfall mit einer Straßenbahn der Linie 1 kam es am Donnerstagnachmittag. Ein BMW kollidierte in der Olgastraße mit der Tram auf Höhe des Justizgebäudes. Die Straßenbahn war aus Richtung Hauptbahnhof gen Friedrichsau unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Stadtwerke rammt die Straßenbahn das nach links in die Syrlinstraße abbiegende Auto. Die Pkw-Fahrerin sei verletzt und wird ins Krankenhaus gebracht. Fahrgäste seien nicht verletzt worden. Auf der Linie 1 wird derzeit Schienenersatzverkehr eingerichtet. Da der Unfall auf der Linie 1 weit entfernt von einer Kreuzung zur neuen Linie 2 stattfand, hat der Crash im Gegensatz zu Unfällen im Frühjahr nichts mit einem Gewöhnungsprozess an die Straßenbahn zu tun. (heo)

Themen Folgen