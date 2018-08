15.08.2018

Straßensperrungen wegen „Kultur auf der Straße“

Am Samstag steigt in Neu-Ulm das Festival „Kultur auf der Straße“. Autofahrer müssen sich deshalb auf Straßensperrungen einstellen.

Das Festival "Kultur auf der Straße" soll Tausende Besucher in Neu-Ulms Innenstadt locken. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr.

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr rüstet sich die Stadt Neu-Ulm für das zweite Straßenkulturfestival „Kultur auf der Straße“. Am kommenden Samstag, 18. August, werden rund 40 Künstler die Innenstadt Neu-Ulms in eine riesige große Bühne verwandeln (wir berichteten). Damit das reibungslos funktioniert, müssen Anwohner, Verkehrsteilnehmer und Busgäste einiges beachten.

Los geht es am Samstag um 12 Uhr. Bis 21 Uhr sollen weite Teile der Innenstadt nicht mehr wiederzuerkennen sein: Bunt, musikalisch und umtriebig wird es auf dem Rathausplatz, dem Heiner-Metzger-Platz, dem Johannesplatz und dem Petrusplatz. Auf Letzterem startet das Programm wegen des Wochenmarkts erst um 14 Uhr. Darüber hinaus werden sich die Künstler auch in der Ludwigstraße und der Friedenstraße präsentieren. Wie schon 2017 werden auch dieses Jahr wieder drei Jurypreise und ein Publikumspreis vergeben. Stimmzettel sind bei allen Essens- und Getränkeständen erhältlich und können hier ausgefüllt auch wieder abgegeben werden.

"Kultur auf der Straße": Diese Straßen sind gesperrt

Wegen des Straßenkulturfests gibt es einige Sperrungen in der Innenstadt: So wird die Friedenstraße zwischen der Ludwigstraße und der Hermann-Köhl-Straße am Samstag zwischen 6 und 23 Uhr für den Verkehr gesperrt, ebenso die gesamte Ludwigstraße. Die Kasernstraße wird ab Höhe Maximilianstraße als Sackgasse ausgeweisen, die Karlstraße ab Höhe Arnulfstraße.

Die Zufahrt zur Rathausstraße ist nicht möglich. Anlieger des Johannesplatzes, der Ottostraße und des Bayerisch Hofgässchens können über die Augsburger Straße zufahren. Der Innenstadtverkehr wird über die Bahnhofstraße und die Maximilianstraße zur Augsburger Straße umgeleitet.

So fahren die Busse am Samstag in der Neu-Ulmer Innenstadt

Für den Linienverkehr ändert sich ebenfalls etwas: Die Busse fahren in beiden Fahrtrichtungen über die Augsburger Straße, den Augsburger-Tor-Platz, die Reuttier Straße, die Bahnhofstraße und die Meininger Allee zum ZUP Neu-Ulm. Die Haltestelle „Rathaus Neu-Ulm“ wird in die Augsburger Straße auf Höhe der Haltestelle „Maximilianstraße“ verlegt. Die Linie 7 in Richtung Jungingen fährt vom ZUP Neu-Ulm über die Bahnhofstraße, die Hermann-Köhl-Straße und die Schützenstraße zur Haltestelle Amtsgericht.

Die Haltestellen „Rathaus Neu-Ulm“, „Donaucenter“ und „Donauklinik“ werden nicht angefahren. Eine Ersatzhaltestelle wird in der Hermann-Köhl-Straße auf Höhe des Petrusplatzes eingerichtet. (az)

Ausführliche Informationen zu „Kultur auf der Straße“ gibt es unter www.neu-ulm-strassenkultur.de. Die gedruckten Programmhefte sind ab dem heutigen Donnerstag, 16. August, in vielen öffentlichen Einrichtungen in Ulm und Neu-Ulm erhältlich und liegen am Veranstaltungstag überall auf dem Gelände aus.