13:00 Uhr

Streifzug durch die (un)bekannte Stadt

Das Kölner Performance-Duo "Katze und Krieg" gestaltet einen interaktiven Stadtrundgang durch Neu-Ulm. Das Edwin-Scharff-Museum hat schon zwei weitere Termine geplant.

Zu besonderen Begegnungen mit Neu-Ulm lädt das Edwin-Scharff-Museum in den kommenden Monaten ein. Nach dem Probelauf im vergangenen Jahr wird die Reihe der künstlerisch begleiteten Streifzüge durch die Stadt anlässlich des 150-jährigen Stadtjubiläums fortgesetzt. Denn beim Flanieren 2018 wurde aus Sicht der Organisatoren deutlich: Auch wenn man die Stadt noch so gut zu kennen meint, man wird beim genaueren Hinsehen viele Dinge entdecken, die man nicht vermutet hätte.

Die Künstlerinnen versprechen eine "Welterklärung Neu-Ulm"

So zeigt am Donnerstag, 23. Mai, um 18 Uhr ein ortsfremdes Künstlergespann Einheimischen seine Entdeckungen beim Flanieren durch Neu-Ulm. Das Performance-Duo „Katze und Krieg“ aus Köln hat Teilnehmer in interaktive, zumeist performative Situationen verwickelt, die mitunter wie ein Workshop verlaufen können. Für den Streifzug durch Neu-Ulm wählten die beiden Künstlerinnen den herausfordernden Titel „Welterklärung Neu-Ulm“. Die interaktive Performance konfrontiert das Publikum laut Museum mit neugierigen Warum-Fragen – und hofft auf Antworten.

Lesen Sie auch: Kleiner Eingriff: Neue Ausstellung im Edwin-Scharff-Museum

Die Streifzüge werden konzipiert von dem Kunsthistoriker Johannes Stahl aus Köln. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Rundgänge starten um 18 Uhr im Innenhof des Edwin-Scharff-Museums. Die beiden weiteren Termine der Reihe bestreiten Max Erbacher aus München (27. Juni) sowie Rita Lass und Annekathrin Pohle aus Halle (18. Juli). (az)