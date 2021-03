23:21 Uhr

Streit im Starkfeld in Neu-Ulm eskaliert: Zwei Polizisten verletzt

Im Starkfeld in Neu-Ulm wird die Polizei wegen einer Ruhestörung auf einen Parkplatz gerufen. Dann gehen zwei Männer aufeinander los und Polizisten werden verletzt.

Auf einem Kundenparkplatz im Starkfeld in Neu-Ulm ist am Donnerstag, kurz nach Mitternacht, ein Streit eskaliert. Polizei musste nach eigenen Angaben eingreifen. Ein Mann verletzte dabei zwei Beamte.

Demnach wurde die Polizeiinspektion Neu-Ulm zuvor wegen einer Ruhestörung durch eine lautstarke Unterhaltung und Musik auf den Parkplatz gerufen. Vor Ort stellten die Beamten dann zwei Männer im Alter von 30 und 31 Jahren fest.

Nachdem die Ruhestörer aufgefordert wurden zu gehen, kam es zwischen den beiden Männern zu einem verbalen Streit. In dessen Verlauf stieß der 31-Jährige seinen Kumpel zu Boden. Die Polizeibeamten gingen daraufhin dazwischen.

Die Polizisten brachten den aggressiven 31-Jährigen mittels körperlicher Gewalt zu Boden und fesselten ihn. Er wehrte sich und trat nach den Polizeibeamten.

Dabei verletzte er eine Beamtin leicht am Knie und einen Beamten am rechten Schienbein. Die Beamten nahmen den bereits polizeibekannten 31-Jährigen fest und führten ihn am Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vor. Die Richterin verhängte antragsgemäß die Untersuchungshaft und der Mann wurde der Justizvollzugsanstalt Memmingen überstellt. (AZ)

