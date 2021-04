Streit in Asylbewerberunterkunft: Mann randaliert auch bei der Polizei weiter

Im sogenannten Ankerzentrum im Starkfeld in Neu-Ulm kommt es unter drei Bewohnern zu Streitigkeiten. Der mutmaßliche Aggressor beruhigt sich auch bei der Polizei noch nicht.

In der Asylbewerberunterkunft im Neu-Ulmer Starkfeld, dem sogenannten Ankerzentrum, ist es am späten Dienstagabend zu einer zum Teil gewaltsamen Streitigkeit zwischen drei Bewohnern gekommen.

Während des Streites schlug nach Angaben der Polizei ein 39-Jähriger einem 29-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, trat danach einem 28-Jährigen mit dem Fuß gegen das Schienbein und verletzte ihn hierbei leicht.

Wenige Minuten später kam es in der Unterkunft zu einem weiteren verbalen Streit zwischen den Beteiligten. Hierbei bedrohte der 39-jährige Aggressor verbal seine beiden Mitbewohner.

Mann randaliert auch in der Zelle der Polizei und kommt dann in eine Klinik

Da der Mann sich auch von den verständigten Polizeibeamten nicht beruhigen ließ, wurde er zunächst in Gewahrsam genommen. Nachdem er in der Gewahrsamszelle weiterhin randalierte und sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er zur Behandlung in eine psychiatrische Klinik gebracht.



Gegen den 39-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

