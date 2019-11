15:30 Uhr

Streit in Flüchtlingsheim eskaliert

Die Neu-Ulmer Polizei ist am Freitagnachmittag zu einem Streit in einer Asylbewerberunterkunft ausgerückt.

Ein 19-jähriger Asylbewerber war zu Besuch in der Neu-Ulmer Unterkunft. Dann kommt es zum Streit und der junge Mann muss am Ende ins Krankenhaus.

Ein Streit in einer Asylbewerberunterkunft in Neu-Ulm ist am Freitag eskaliert: Ein 19-Jähriger wurde angegriffen und musste ins Krankenhaus.

Der 19-jähriger Asylbewerber aus Illertissen verständigte am Freitagnachmittag die Polizei. Er war zu Besuch in der Asylbewerberunterkunft in der Neu-Ulmer Innenstadt. Dort kam es – den ersten Ermittlungen der Polizei zur Folge – zu einem Streit zwischen ihm und einem weiteren 18-jährigen Asylbewerber, der ebenfalls nur zu Besuch in der Unterkunft war. Die Hintergründe des Streites konnten bislang nicht geklärt werden.

19-Jähriger erleidet Schnittwunde und Stichverletzung

Im Verlauf des Streites wurde der 19-Jährige durch einen bislang unbekannten Begleiter des 18-Jährigen mit einem Messer bedroht. Schließlich soll es zu einem Handgemenge gekommen sein. Dem 19-Jährigen wurden dabei mehrere Haare vom Kopf ausgerissen wurden. Zudem erlitt er dabei eine Schnittwunde an der Schulter sowie eine Stichverletzung am Unterarm. Die Polizei schickte mehrere Streifen zur Asylbewerberunterkunft, eine Fahndung nach den beiden Tatverdächtigen blieb allerdings erfolglos.

Das 19-jährige Opfer wurde zunächst vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Er musste dort der Polizei zufolge nur noch ambulant versorgt werden und konnte nach kurzer Zeit wieder entlassen werden. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen zum genaueren Tathergang aufgenommen. (az)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen