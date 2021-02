vor 49 Min.

Streit in Nersingen: Fußgänger zückt die Faust, Autofahrer den Eiskratzer

Die Polizei ermittelt gegen zwei Streithähne, die sich in Nersingen in die Haare kamen.

Weil ein Fußgänger angeblich die Straße behindert haben soll, kam es in Nersingen zu einem Disput. Fäuste und ein Eiskratzer spielen eine Rolle.

In Nersingen ist es am späten Mittwochnachmittag in der Steinheimer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 33-jährigen Pkw-Fahrer und einem 20-jährigen Fußgänger gekommen. Im Spiel war auch ein Eiskratzer.

Der Pkw-Fahrer wurde nach Angaben der Polizei zunächst durch den auf der Fahrbahn laufenden Fußgänger behindert. Als der 33-jährige Autofahrer ihn aufforderte, er solle den Gehweg benutzen, wäre der Fußgänger bedrohlich auf den Pkw-Fahrer zugegangen, heißt es im Polizeibericht.

Nachdem der Pkw-Fahrer ausgestiegen war, kam es zu einem Handgemenge, bei welchem der Fußgänger versuchte, den Pkw-Fahrer mit der Faust zu schlagen. Der Autofahrer soll sich mit einem Eiskratzer zur Wehr gesetzt haben.

Während der Fußgänger wegen versuchter Körperverletzung angezeigt wurde, muss sich der Pkw-Fahrer wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. (AZ)

