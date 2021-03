13:16 Uhr

Streit in Neu-Ulm eskaliert: Frau schlägt Scheibe bei Autofahrerin ein

Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf etwa 300 Euro.

Nach einem Überholmanöver in Neu-Ulm brennen den Insassen eines Auto die Sicherungen durch. Eine Frau schlägt so fest auf eine Scheibe ein, dass sie zu Bruch geht.

Ein Streit zwischen Autofahrern ist am Mittwochmorgen in Neu-Ulm eskaliert. Der Auseinandersetzung vorangegangen war nach Angaben der Polizei ein Fahrstreifenwechsel in der Ringstraße.

Kurz vor der Kreuzung zur Reuttier Straße bremste demnach ein 53-jähriger Renault-Fahrer eine 27-jährige BMW-Fahrerin aus. Er soll sie über die Gegenfahrbahn überholt haben und kurz vor ihr wieder eingeschert sein, so die Polizei.

Streit in Neu-Ulm: 29-Jährige schlägt Autoscheibe ein

Im Anschluss stieg der 53-Jährige und seine 29-jährige Mitfahrerin aus. Sie liefen zum Pkw der 27-Jährigen und versuchten, deren Wagen zu öffnen. Da die jedoch zuvor versperrt hatte, schlugen die beiden mehrmals gegen die Seitenscheiben des BMW.

Die 29-Jährige schlug hierbei so fest zu, dass die Seitenscheibe und der Seitenspiegel zu Bruch gingen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro.

Gegen den 53-jährigen Fahrzeugführer wurde Strafanzeige wegen Nötigung, gegen seine Mitfahrerin wegen Sachbeschädigung erstattet. (AZ)

