vor 20 Min.

Streit in Neu-Ulmer Unterkunft: 18-Jähriger sticht mit Schere zu

In einer Flüchtlingsunterkunft in Neu-Ulm hat ein 18-Jähriger einen Mann mit einer Schere angegriffen. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Mordes ermittelt.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Sonntagnachmittag in einer Asylbewerberunterkunft in der Reuttierstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 18-jährigen Mann gambischer Herkunft und einem 24 Jahre alten Mann aus Eritrea. Es kam zu Handgreiflichkeiten. Während der Ältere die Polizei anrief, wurde er von dem 18-Jährigen mit einer Schere attackiert. Er wurde dabei einmal an der Schulter getroffen. Weitere Stiche konnte das Opfer abwehren und sich in Sicherheit bringen.

Gegen den 18-Jährigen aus Neu-Ulm wurde Haftbefehl erlassen

Der 18-Jährige wurde festgenommen und zur Polizeiinspektion Neu-Ulm gebracht. Dabei wehrte er sich laut Polizei mit Tritten, außerdem bespuckte er einen der Beamten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde der junge Mann am Montagnachmittag wegen versuchten Mordes einer Richterin beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Der Tatverdächtige wurde ins Gefängnis gebracht.

Das Opfer wurde laut Polizei oberflächlich verletzt und musste ambulant behandelt werden

Sein 24-jähriger Kontrahent wurde nach Angaben der Polizei durch den Stich nur oberflächlich verletzt und musste nur ambulant behandelt werden. (az)

Lesen Sie auch:

Themen folgen