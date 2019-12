10:20 Uhr

Streit in Wäscherei: Frau geht auf Kontrahentin los

In einer Wäscherei hat es einen Streit gegeben.

Einen handfesten Streit hat es am Freitagnachmittag in einer Neu-Ulmer Wäscherei gegeben - und das nur wegen eines Wäschesacks.

Zu einem handfesten Streit ist es am späten Freitagnachmittag in einem Neu-Ulmer Waschsalon in der Hermann-Köhl-Straße gekommen. Eine bislang unbekannte Täterin betrat die Wäscherei und suchte nach ihrem Wäschesack. Sie glaubte auch, ihn gefunden zu haben - doch es handelte sich eigentlich um den Wäschesack einer ebenfalls anwesenden, anderen 33-jährigen Kundin.

Als die 33-Jährige der Unbekannten zu verstehen gab, dass es sich nicht um ihren Wäschesack handelte, wurde Suchende der Polizei zufolge aggressiv: Sie kratzte die Andere im Gesicht und zog an deren Haaren. Ein ebenfalls anwesender Zeuge konnte die Streitenden trennen. Anschließend floh die Unbekannte.

Streit in Wäscherei in Neu-Ulm: Polizei sucht Zeugen

Diese wird als etwa 1,65 Meter groß, 30 bis 35 Jahre alt und von kräftiger Statur beschrieben. Sie hatte zudem schwarze, längere Haare und trug zur Tatzeit eine Mütze, sowie eine Winterjacke. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Weiterführende Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0731/8013-0 erbeten. (az)

